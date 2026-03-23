Tormentas por la tarde, pronóstico para Toluca

El valle de Toluca amaneció este lunes con temperatura de 5 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 4 grados. El pronóstico meteorológico prevé cielo de medio nublado a nublado, con formación de tormentas por la tarde.

En el valle de Toluca se pronostica una temperatura máxima de 19 grados. Tendremos vientos de dirección este y sureste, con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. 50 por ciento de probabilidad de lluvia.

Prevalece una onda de calor en nueve estados (Foto: SMN).



Para el estado de México, durante la mañana, cielo parcialmente nublado con presencia de bruma y ambiente fresco en la región; muy frío en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en el estado de México será de 2 a 4 grados y la máxima de 23 a 25 grados. Tendremos viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

Onda de calor en nueve estados

Esperamos lluvias en el valle de Toluca (Foto: SMN).



Prevalecerá la interacción de la vaguada en altura con un canal de baja presión y aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente y sur del país, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Otro canal de baja presión en el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del mar Caribe, generará lluvias y chubascos en la región mencionada y la península de Yucatán.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso sobre la república mexicana. Continuará la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Jalisco (centro y sur), Colima (este), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este); finalizando en Sinaloa e iniciando a partir de este día en Michoacán (centro y suroeste) y Chiapas (suroeste).

Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México, pronosticándose fuertes rachas de viento en dicha región.

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