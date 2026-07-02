Trabajan en identificar genes que causan trastornos neuropsiquiátricos en México

El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) trabaja en una investigación para identificar genes que causan los trastornos del espectro de la psicosis, en pacientes con esquizofrenia, trastorno bipolar y esquizoafectivo en México.

Esta investigación, en un inicio, ha identificado en población europea los genes de riesgo para dichos trastornos, a través del Consorcio de Genómica Psiquiátrica (Foto: Especial).

Neuromex es el nombre de esta iniciativa conjunta entre el Broad Institute, Harvard T.H. Chan School of Public Health y el INPRFM, proyecto que codirige la investigadora Beatriz Elena Camarena Medellín, con el objetivo de detectar la arquitectura genética de la psicosis.

Esta investigación, en un inicio, ha identificado en población europea los genes de riesgo para dichos trastornos, a través del Consorcio de Genómica Psiquiátrica. En México, esta investigación se realiza desde 2019. Nuestro país y Colombia fueron las primeras naciones que se sumaron a generar esta información en Latinoamérica que en la actualidad no existe.

“Debo aclarar que esta investigación se ha generado en muestras de ancestría europea, de aquí surge el interés de incluir otro tipo de poblaciones que han sido muy poco estudiadas, porque este trabajo puede arrojar información de otros genes que podrían resultar importantes en el desarrollo de la psicosis”, explicó la jefa del Departamento de Farmacogenética de la institución, Beatriz Elena Camarena Medellín.

La también doctora en ciencias genómicas destacó que, aunque se han identificado algunos genes que son de riesgo en otros continentes, no son necesariamente variantes de peligro para la población mexicana, lo que conlleva a estudiar coincidencias, así como descubrir otra arquitectura genómica propia de la población mexicana que hasta la fecha no se conoce.

De acuerdo con la especialista, el INPRFM, junto con el apoyo de otras instituciones de salud psiquiátrica de diversos estados del país, concluyeron con la etapa de reclutamiento de una muestra de 9 mil 200 participantes; de los cuales, 50 por ciento tienen algún tipo de trastorno del espectro de la psicosis y 50 por ciento no padece ninguna enfermedad mental. La información fue enviada al Broad Institute, que cuenta con los equipos requeridos para lograr procesos de secuenciación genómica e identificar los genes de riesgo.

“Además de recopilar datos de pacientes que presentan trastornos del espectro de la psicosis, en específico en personas con esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno esquizoafectivo, en el instituto realizamos estudios complementarios que nos permiten analizar otras características clínicas, como el tipo de respuesta a los antipsicóticos y a los estabilizadores del ánimo, para que de esta manera, se puedan identificar los genes relacionados con la resistencia o no al tratamiento farmacológico”, resaltó.

La también maestra en biología experimental, con más de 30 años de experiencia en genética psiquiátrica y farmacogenética, comentó que los trastornos psiquiátricos son muy complejos y es difícil en muchas ocasiones tener biomarcadores que ayuden a tratar de identificar cuáles son las vías que pueden causar este tipo de enfermedades.

“Conocer más sobre los genes de riesgo en nuestra población, nos va a ayudar a que en un futuro se pueda posiblemente encontrar algunas otras vías terapéuticas para poder atender a pacientes que padecen este tipo de trastornos en México”, aseguró.

Cabe destacar que la cooperación internacional entre el Broad Institute, la Universidad de Harvard y el INPRFM, demuestra cómo las alianzas científicas pueden transformar la investigación en salud mental, hacerla más inclusiva y relevante para poblaciones diversas y, al mismo tiempo, fortalecer al sector salud mexicano mediante la generación de evidencia sólida, el desarrollo de capacidades locales y la visibilidad internacional de la ciencia que se realiza en México.

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