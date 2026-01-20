Trabajo, economía y seguridad marcan la agenda diaria del Valle de Toluca

1. El incremento al salario mínimo para 2026, así como el avance hacia la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, representan cambios estructurales y económicos fundamentales para las empresas además de impactos en que su forma de operar, producir y gestionar talento.

2. Un grupo de personas evadió la restricción de acceso al Nevado de Toluca el pasado fin de semana, ante lo que autoridades estatales y federales desplegaron un operativo de seguridad y vigilancia en el Xinantécatl. El cierre temporal del acceso responde a las condiciones climáticas adversas.

3. Esta semana se dará el cambio de dirigencia del Patronato Pro Centro Histórico de Toluca, después de poco más de tres años, en los cuales Verónica Valdés encabezó el organismo de representación comercial más importante de Toluca.

4. Salvador Mendoza, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas Valle de Toluca, aseguro que a lo largo de este año se espera un modesto crecimiento del 1.3 por ciento, mismo que dependerá del impacto mundial que se viva durante el primer semestre del año, enfocado a dos condiciones: el campeonato de fútbol de 2026, y la negociación que pueda conseguirse del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

5. El Tren México-Toluca está por concluir la fase final de pruebas dinámicas y estáticas en el tramo Santa Fe-Observatorio. El tren estará listo para operar en su totalidad en este 2026 a lo largo de sus 57.7 kilómetros que lo conforman, desde Zinacantepec, en el Estado de México, al Metro Observatorio, en la Ciudad de México.

6. A pocos días de vencer el plazo para que el Congreso mexiquense apruebe las leyes secundarias que extinguirán el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, el diputado Gerardo Pliego confía en que la iniciativa sea de las primeras en presentarse en el próximo periodo legislativo y propone que la Contraloría del gobierno estatal administre la plataforma de datos.

7. Este lunes dio inicio el Curso de Formación Inicial Equivalente para Policía de Proximidad, donde elementos de la Policía M unicipal de Toluca elevarán sus capacidades y con ello atenderán de manera eficiente y cercana a la ciudadanía.

8. En la comunidad de San Andrés Cuexcontitlán, en Toluca, fue localizado la mañana de este lunes un cuerpo de un hombre sin vida, lo que generó una intensa movilización por parte de cuerpos de seguridad

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