Trabajo flexible, Mundial y seguridad dominan la agenda en Edomex

1.⁠ ⁠El 75% de los profesionistas en nuestro país considera que la flexibilidad en su entorno de trabajo, en los horarios, los tiempos de descanso y la posibilidad de continuar su capacitación, está relacionado intrínsecamente con su felicidad dentro del espacio laboral.

2.⁠ ⁠La Cámara de Comercio de Toluca tiene establecidas al menos 150 promociones o descuentos relacionados a la realización del mundial de fútbol en el mes de junio y una serie de promociones, rutas, turísticas, esquemas de conectividad, información verificada y confiable, que permitan atender la justa deportiva y principalmente a los turistas extranjeros que lleguen al Estado de México.

3.⁠ ⁠El diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso mexiquense, presentó una iniciativa para crear un órgano de integridad y debida diligencia electoral, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y transparencia dentro de los partidos políticos.

4.⁠ ⁠La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Salinas Reyes, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad estatal mediante la adición del artículo 101 Bis, con el objetivo de establecer la obligación de que las policías estatales y municipales cuenten con protocolos especializados de actuación en distintos contextos, como protestas sociales, operativos administrativos y presencia de periodistas.

5.⁠ ⁠Para consolidar la prevención del delito y garantizar la tranquilidad de las familias, el gobierno municipal de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno, mantiene un despliegue operativo permanente de más de 2 mil elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección en calles, colonias y delegaciones de la capital mexiquense.

6.⁠ ⁠En el marco de las acciones del Mando Unificado Zona Oriente, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) , Guardia Nacional (GN) y Policía Municipal (PM) detuvieron a tres probables integrantes de una célula delictiva dedicada a la venta de estupefacientes en el municipio de Naucalpan.

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