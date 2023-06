Trabajo infantil, tema de justicia social

Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y aunque hay quienes están a favor de que los niños trabajen para que aprendan el valor de las cosas, la realidad es que quienes lo hacen es por necesidad. La pobreza es el factor principal que los obliga a trabajar principalmente en el campo y el sector informal.

A esto se agrega que los empleadores prefieren a los menores para abatir costos de producción pagándoles menos. Las consecuencias son que se priva a los niños de su infancia, su potencial, su dignidad y se perjudica su desarrollo físico y sicológico, según la Organización Internacional del Trabajo. Y eso que no hemos hablado de la trata infantil, la explotación sexual, el matrimonio infantil, la explotación doméstica y los trabajos que requieren mucho esfuerzo.

En el panorama idealista los menores de 15 años no deberían trabajar mientras que los de 16 a 18 años podrían hacerlo en periodos máximos de seis horas a la semana en condiciones que no pongan en riesgo su salud física, mental y emocional. Asimismo, que todos los adultos tuvieran un trabajo decente para que puedan mantener a sus familias y enviar a sus hijos a las escuelas. En el mundo hay 152 millones de niños que trabajan. El trabajo infantil no es pues porque los padres sean malos o no les importe. Es un tema de justicia social.

