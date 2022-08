Trabajo Legislativo debe responder a dinámica social: Ariel Juárez

A fin de profesionalizar el trabajo de las comisiones legislativas y atiendan las necesidades que la dinámica social demanda, así como agilizar y transparentar aún más la actividad legislativa, y que las discusiones y labor al interior de las mismas, se desarrolle bajo aspectos de análisis técnico, el diputado local de Morena, Ariel Juárez Rodríguez, propone reformar el Reglamento del Poder Legislativo para regular la presentación de los Puntos de Acuerdo y los Dictámenes.

Se debe cumplir y respetar el marco legal que regula el actuar en la Legislatura

En sesión de trabajo de la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde se analiza la iniciativa que presentó a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, enfatizó “para la profesionalización del trabajo de las comisiones se plantean una serie de requisitos que deben cubrir”, regular la presentación de los Puntos de Acuerdo y los Dictámenes, a la vez que dijo, como legisladores debemos exigirnos un mayor compromiso en el proceso de dictaminación en comisiones.

Al presentar la exposición de motivos, refirió se debe respetar el marco legal que regula el actuar en la legislatura, debemos dejar de lado la famosa frase ‘siempre se ha hecho así’ o dar prioridad a los acuerdos de los órganos políticos en perjuicio de un debate y construcción de acuerdos y argumentos en el pleno.

Y reiteró, “es hora de hacer a un lado los acuerdos y comencemos a respetar las leyes, si no lo hacemos desde aquí como legisladores, como queremos pedir a las autoridades y ciudadanos que lo hagan, los acuerdos no pueden estar por encima de las leyes, es decir cumplir con los tiempos establecidos en la Ley Orgánica y el Reglamento de la Legislatura para emitir dictámenes y que no queden a capricho o intereses políticos, cuando la misma dinámica social es diferente a los intereses personales o de grupo en perjuicio de la sociedad”.

El diputado Faustino de la Cruz, secretario de la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, quien presidió la reunión de trabajo para analizar la iniciativa presentada por su compañero de la bancada, Ariel Juárez, otorgó la palabra al proponente para exponer los motivos de dicha reforma.

Ariel Juárez, subrayó, la misma sociedad nos demanda acción y que no esté condicionada a ningún tipo de interés, es en este sentido y dado que la cercanía y la forma de trabajar del Congreso Federal ha permeado en el trabajo legislativo, debemos ser más meticulosos y profesionales en la forma bajo la cual se elaboran y presentan los dictámenes en comisiones, debe existir un análisis al documento que se somete a discusión, toda vez que las razones que motivaron al legislador ponente para presentar la iniciativa pueden no coincidir con el resultado del dictamen, por lo cual la comisión que dictamina debe exponer los motivos por los cuales se han realizado cambios a la propuesta original.

Asimismo, dijo, el dictamen debe contar con las firmas de los legisladores que participan en las comisiones, las cuales deben ser tomadas en ese momento y de los que voten vía remota se asentará su votación y posterior firma del dictamen debiendo manifestar su voto a favor en contra o abstención, así como la lista de asistencia entre otros elementos.

Y advirtió, sino incorporamos en los dictámenes un análisis y argumentos que permitan justificar porque la iniciativa original tuvo cambios, estaremos atando de manos a los juzgadores para aplicar la ley, toda vez que no tendrán los elementos suficientes y entender qué es lo que quiso decir el legislador al realizar la reforma, de igual forma los dictámenes deben darse a conocer por lo menos 24 horas antes de la reunión en comisión y no una hora antes de la reunión.

El diputado de Morena recordó, las comisiones son órganos técnicos de análisis y discusión, las cuales deben estar alejadas de intereses políticos, los dictámenes no siempre deben ser en sentido positivo habrá algunos que por su viabilidad o no, deben dictaminarse en sentido negativo, lo cual no es malo sino al contrario mostrará a la ciudadanía que el trabajo legislativo aporta elementos de divergencia en los variados temas con argumentos claros.

Y refirió, debe cuidarse el tema de los tiempos para dictaminar, debe ser razonable y que la mesa directiva haga un llamado de atención a las comisiones, previo al tiempo para emitir un dictamen ya sea positivo o negativo y si éstas no han cumplido con el mismo la facultad para dictaminar le sea retirada y la mesa directiva reciba el paquete de iniciativas que no fueron dictaminadas en comisiones y el pleno vote su aprobación o sean desechadas.

El morenista, concluyó, estas acciones coadyuvarán a una más ágil actividad legislativa y que no se tengan expedientes en la famosa congeladora y sin una resolución o atención mínima, así las comisiones deben tener las facultades para citar a reuniones de trabajo o de dictamen, sin tener que esperar a los intereses de grupo para que autoricen o no la realización de las mismas.

