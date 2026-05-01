Trabajo sin derechos: la herida abierta del Primero de Mayo

Estamos a primero de mayo y no es que quiera echar a perder el descanso y la fiesta, pero 60 por ciento de la fuerza laboral en México y América Latina está en la informalidad. Dicho de otra manera, seis de cada diez trabajadores carecen de cualquier contrato regulado, seguro médico, cotización para el retiro o acceso a prestaciones de ley, quedando en un estado de vulnerabilidad permanente ante enfermedades, accidentes o crisis económicas.

Gran parte de los trabajadores informales se encuentra en el comercio, como los puestos de mercados y tianguis, seguido por la construcción, los talleres de fabricación y las labores agrícolas.

Los ingresos de las personas suelen ser tan reducidos que apenas alcanza para comer dejando nulo margen al ahorro, la inversión o la previsión.

Esta precariedad se debe a que el gobierno no inspeccionar para que las empresas cumplan con la ley laboral, que hay reformas que permiten a las empresas dar empleo a la gente a bajo costo y que las micro y pequeñas empresas no quieren pagar impuestos y pues no regularizan a sus trabajadores.

El espíritu original del primero de mayo nos convoca a rescatar la lucha por la dignidad que iniciaron quienes nos antecedieron hace más de un siglo. No podemos normalizar vivir al día y bajo la sombra de la incertidumbre.

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