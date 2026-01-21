Trabajos de rehabilitación en avenida Leonardo da Vinci retrasan reapertura

La reapertura de la avenida Leonardo da Vinci, ubicada en la zona industrial de Toluca, se estima para dentro de un periodo de 20 días a un mes, según informó el presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida.

Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal (Foto: Sonia Vilchis).

Aunque los trabajos de repavimentación iniciaron en noviembre de 2025, el plazo de entrega se ha extendido debido a que las autoridades detectaron daños estructurales profundos al comenzar las maniobras.

La obra, que corre a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, requirió una intervención mayor a la planificada originalmente tras el hallazgo de afectaciones en la base y la sub base de la vialidad.

Esta situación obligó a los equipos técnicos a trabajar no solo en la sustitución de la carpeta asfáltica, sino en la reconstrucción integral de las capas inferiores y el pavimento, lo que ha prolongado el tiempo de ejecución y mantenido el cierre a la circulación en este sector estratégico de la capital mexiquense.

Es por ello que el alcalde preciso que todavía no será reabierta, pues es estiman que los trabajos se prolonguen hasta un mes.

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