Tradiciones de San Antonio La Isla y Temoaya son declaradas como patrimonio cultural

A propuesta de la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), presidenta de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense, se declaró como patrimonio cultural inmaterial en el Estado de México a las técnicas artesanales para la elaboración del juguete tradicional de madera del Municipio de San Antonio La Isla y del tapete del Municipio de Temoaya.

A propuesta de la diputada Martha Camacho (morena), presidenta de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense, el Congreso local declaró como patrimonio cultural inmaterial en el Estado de México a las técnicas artesanales para la elaboración del juguete tradicional de madera del Municipio de San Antonio La Isla y del tapete del Municipio de Temoaya (Foto: Especial).

De acuerdo con las iniciativas presentadas por Martha Camacho, estas aprobaciones conllevan la declaración de interés público e interés social, el fomento, conservación, promoción, patrocinio y salvaguarda de las tradiciones.

Además, se establece que los ayuntamientos, en coordinación con la Secretaría de Cultura y Turismo, adopten las medidas necesarias para garantizar la viabilidad de estas técnicas artesanales como patrimonio cultural inmaterial, mediante acciones de protección, impulso, conservación, transmisión y salvaguarda. Asimismo, deberán promover su difusión y preservación, de conformidad con la disponibilidad presupuestal correspondiente.

En la sesión de la Diputación Permanente, la proponente resaltó que San Antonio La Isla es reconocido nacional e internacionalmente por su producción artesanal en madera, hueso y cuerno, pero, de manera especial, por la manufactura de juguetes de madera torneada y tallada, actividad que ha sobrevivido a través de generaciones y que ha contribuido de manera muy importante a la preservación de los juguetes populares mexicanos, como un símbolo de las tradiciones nacionales.

Tras compartir que más del 60 por ciento de la población del municipio se dedica a la elaboración de juguetes de madera y que las y los artesanos no han perdido la batalla contra la tecnología y se mantienen en el mercado con sus piezas, la parlamentaria aseguró que su compromiso fue legislar para preservar, proteger y transmitir a las futuras generaciones el trabajo artesanal.

“Las artesanías de madera son una expresión auténtica de la identidad y la creatividad de nuestro pueblo. Cada pieza, cada diseño es una obra de arte que refleja nuestra historia, cultura y tradición”, expresó.

Tras reconocer la colaboración de la legisladora Nelly Brigida Rivera Sánchez (morena) sobre la iniciativa de Temoaya, informó que su población está conformada en su mayoría por indígenas otomíes con habilidades y destrezas para crear obras de arte, entre las cuales se encuentran, puntualizó, los tapetes de lana estilo persa que son anudados a mano con demanda nacional e internacional.

Ante artesanos de los dos municipios, añadió que, en 1969, por iniciativa del gobierno mexicano, se mandó a unos maestros a enseñar a los artesanos la técnica de anudado indio y un grupo de mujeres decidió aprenderlo e implementarlo en su trabajo. Así como que se estima que un tapete concentra unos 140 mil nudos por cada metro cuadrado, por lo que para completar un tapete de ese tamaño se necesitan 40 días con jornadas de entre ocho y nueve horas de trabajo.

En ambos casos, coincidió, la preservación y conservación de estas artesanías es fundamental por varias razones: son una parte integral de la identidad cultural y nacional; son una fuente de orgullo y dignidad para la entidad; y son un recurso económico importante para muchas personas artesanas y sus familias.

Al respecto, Nelly Brigida aseguró que, con la declaratoria, se abrirán nuevas puertas de comercialización para que el producto siga siendo atractivo para las personas y mantener viva una tradición que es sustento para muchas familias.

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