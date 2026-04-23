Tradiciones de Tenancingo, Coacalco y Teotihuacán ya han sido declaradas Patrimonio Cultural

El Pleno de la LXII Legislatura mexiquense avaló declarar patrimonio cultural inmaterial del Estado de México al ‘Rebozo de bolita de Tenancingo’, la ‘Feria del Atole de Coacalco’ y la ‘Danza de los Alchileos de San Francisco Mazapa’ de Teotihuacán, propuestas de las diputadas Martha Azucena Camacho Reynoso y Sandra Patricia Santos Rodríguez, y del diputado Israel Espíndola López.

La LXII Legislatura mexiquense declaró patrimonio cultural inmaterial al ‘Rebozo de bolita de Tenancingo’, la ‘Feria del Atole de Coacalco’ y la ‘Danza de los Alchileos de San Francisco Mazapa de Teotihuacán’ (Foto: Especial).

Las declaratorias, avaladas en sesión deliberante, establecen que los ayuntamientos, en coordinación con la Secretaría de Cultura y Turismo, deberán implementar acciones para garantizar la viabilidad, protección, conservación, transmisión y promoción de estas expresiones, con participación de las comunidades portadoras y conforme a la disponibilidad presupuestal.

Las tres iniciativas, presentadas por separado, coinciden en que se trata de prácticas vivas que fortalecen la identidad y deben declararse de interés público y social la salvaguarda, preservación, transmisión, promoción y fortalecimiento de los saberes, procesos y valores culturales asociados.

En este contexto, el legislador José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), entregó un reconocimiento a las artesanas Karla Josefina Nava Sánchez y a María Natividad Sánchez López por su destreza, dedicación y pasión en la elaboración artesanal del ‘Rebozo de bolita’, preservando la técnica original.

Al exponer su propuesta, Martha Camacho, presidenta de la Directiva, detalló que la elaboración del ‘Rebozo de bolita en Tenancingo’ —cuya técnica artesanal data desde el periodo virreinal (1535)—, integra procesos como el urdido manual, el teñido por reserva (ikat mexicano), el uso del telar de pedal y el anudado manual de las puntas, como parte de una expresión del patrimonio textil mexiquense transmitida de generación en generación en talleres familiares.

Asimismo, resaltó que la proliferación de imitaciones mecánicas pone en riesgo esta práctica, por lo que su reconocimiento permitirá diseñar mecanismos de protección, fortalecer su transmisión y consolidar políticas públicas orientadas a su preservación.

“Esta declaratoria se alinea con una versión que entiende que la transmisión también implica dignificar el oficio artesanal y fortalecer las economías territoriales con raíz histórica. Que esta declaratoria sea más que un acto jurídico, que sea un acto de reconocimiento a las manos que tejen, a las familias que resisten y a la comunidad que mantiene viva esta tradición”, expresó Martha Camacho.

Al respecto, la diputada Maricela Beltrán Sánchez (MC) recordó que el 3 de diciembre de 2025 su bancada presentó una iniciativa para declarar la elaboración artesanal del rebozo mexiquense como patrimonio cultural inmaterial, por lo que expresó su alegría por esta declaratoria y reiteró su apoyo al sector.

En su participación, Sandra Santos reconoció a la ‘Feria del Atole de Coacalco’ como una festividad que tiene su origen en una práctica de hospitalidad comunitaria y que, desde su formalización en 1990, ha evolucionado hasta convertirse en un evento que reúne a familias y personas productoras, artesanas y visitantes.

Explicó que la feria se desarrolla en la plaza principal del municipio, integrándola al marco de la feria patronal de San Francisco de Asís, durante tres días de octubre y congrega a más de 80 mil asistentes, con la participación de alrededor de 100 personas expositoras que ofrecen más de 120 sabores distintos de atole, posicionándose como la más grande de su tipo en el país.

“Estoy convencida de que legislar no es solo crear normas, sino responder a la confianza de la gente. Hoy le cumplo a las y los ciudadanos de Coacalco que han defendido y preservado esta tradición por décadas. Hoy escucho su voz y la convierto en acción legislativa”, indicó.

Finalmente, Israel Espíndola señaló que la ‘Danza de los Alchileos de San Francisco Mazapa de Teotihuacán’, tiene raíces históricas vinculadas a la cultura mazapa y a la integración de tradiciones indígenas con elementos introducidos durante la evangelización, consolidándose como una manifestación de identidad, memoria y resistencia.

Reconoció su transmisión generacional desde 1911, su carácter comunitario y el uso de elementos simbólicos como máscaras, vestimentas que transforman al individuo en símbolo y sus diálogos, en náhuatl y castellano, así como su valor histórico, antropológico, social y artístico.

“La danza de los alchileos como patrimonio cultural inmaterial no es un acto simbólico menor, es una declaración de principios, es decirle a México y al mundo que aquí se protege la cultura, que aquí se respetan las comunidades, que aquí entendemos que el turismo no solo son zonas arqueológicas, es la gente, sus tradiciones, su alma”, expuso en tribuna.

Sobre la declaratoria anterior, el parlamentario de morena Samuel Hernández Cruz indicó que es fundamental promover las expresiones artísticas y culturales, y destacó que el Valle de Teotihuacán no solo ofrece un sitio arqueológico patrimonio de la humanidad, sino también artesanía, gastronomía, pulque, temazcal y diversas ofertas culturales y artísticas.

Mientras que el diputado Osvaldo Cortés Contreras (morena) manifestó que esta iniciativa reconoce una tradición de la región de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, por lo que celebró que la Legislatura mexiquense impulse el reconocimiento de estas tradiciones, ya que forman parte de la vida cotidiana.

Se pronuncian diputados por los hechos ocurridos en Teotihuacán

Ante los hechos ocurridos en la zona arqueológica de Teotihuacán el 20 de abril, donde un hombre realizó disparos con un arma de fuego —dejando como saldo dos personas fallecidas (incluido el tirador) y seis más lesionadas—, el legislador Israel Espíndola expresó su solidaridad firme, respetuosa y humana con todas las personas afectadas y reiteró el acompañamiento del Congreso mexiquense y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad del Estado de México, al momento de arribar a la zona, se localizaron dos personas sin vida, una mujer turista de nacionalidad canadiense, así como al presunto agresor. Al respecto, el diputado Samuel Hernández se sumó a la condena de esos actos violentos.

No obstante, ambos legisladores coincidieron en que ninguna circunstancia debe opacar lo que ese lugar representa: un símbolo de identidad, turismo y grandeza mexiquense, y destacaron las obras que la gobernadora ha realizado en la región del Valle de Teotihuacán para mantener la llegada de turismo y reactivar la economía.

Resaltaron la rehabilitación del bulevar de acceso a San Juan Teotihuacán, con una inversión superior a los 60 millones de pesos, así como el bulevar Tuxpan, en San Martín de las Pirámides, con más de 70 millones de pesos.

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