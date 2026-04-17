Un tráiler de carga quedó ladeado y a punto de volcar esta mañana en la carretera Tenango-Tenancingo, a la altura de las conocidas Curvas de San Martín, en dirección a Tenancingo, lo que generó complicaciones viales en la zona.

El incidente ocurrió cuando el vehículo pesado quedó fuera de la cinta asfáltica, representando un riesgo para los automovilistas que transitaban por el tramo. (Foto: Especial).

El incidente ocurrió cuando el vehículo pesado quedó fuera de la cinta asfáltica, representando un riesgo para los automovilistas que transitaban por el tramo. Tras el reporte del percance, arribo al lugar una grúa, realizando maniobras de rescate y estabilización de la unidad, lo que provocó circulación lenta y carga vehicular en ambos sentidos.

Las maniobras de rescate generaron tráfico considerable en la zona. Las autoridades recomendaron a los conductores extremar precauciones, especialmente en la zona de curvas, respetar las indicaciones del personal de emergencia y evitar detenerse a observar para no generar mayores afectaciones.

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