Tráiler impacta caseta de Tepotzotlán tras presunto robo y persecución

Un tráiler de doble remolque se impactó violentamente contra la caseta de cobro número cuatro de Tepotzotlán, ubicada en la autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México. El accidente, ocurrido alrededor de las 5:00 horas del jueves 8 de enero, fue el desenlace de una persecución policial que se extendió por más de 60 kilómetros tras un presunto asalto al conductor.

El tráiler transportaba más de 50 toneladas de sandías con destino a la Central de Abasto de Iztapalapa, en la Ciudad de México (Foto: Especial).

De acuerdo con los primeros reportes, el operador del vehículo habría sido víctima de un asalto alrededor del kilómetro 101, en el perímetro de Jilotepec. Según la información, cuatro sujetos armados lo amarraron y lo llevaron al camarote de la unidad, para que uno de ellos tomara el control del tráiler y lo condujera a exceso de velocidad.

Elementos de la Guardia Nacional, división carreteras, le marcaron el alto al tráiler a la altura del kilómetro 63, pero los presuntos delincuentes hicieron caso omiso y aceleraron. La persecución concluyó cuando perdieron el control del vehículo y se estrellaron contra una de las garitas de la caseta de Tepotzotlán. La cabina del tráiler quedó destrozada y parte de la carga se esparció sobre la vialidad.

Al lugar arribaron servicios de emergencia y elementos de la Guardia Nacional, quienes atendieron al conductor original. El chofer resultó con lesiones menores y fue encontrado amarrado dentro de la cabina. Hasta el momento, los cuatro presuntos asaltantes lograron escapar del lugar y no se reportan detenidos.

El tráiler transportaba más de 50 toneladas de sandías con destino a la Central de Abasto de Iztapalapa, en la Ciudad de México. El vehículo había partido desde Puerto Vallarta, Jalisco. Los daños materiales incluyen la destrucción total de al menos una cabina de cobro y daños estructurales severos en la zona de peaje.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) reportó una reducción significativa de carriles en la plaza de cobro mientras se realizan las maniobras para retirar la unidad siniestrada con grúas especializadas, trasvasar la carga y realizar labores de limpieza. La dependencia exhortó a los automovilistas a extremar precauciones, respetar los señalamientos y considerar tiempos de traslado más largos debido a la congestión.

El incidente ha generado críticas y cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad vial, ya que la persecución se prolongó por una distancia extensa sin que se lograra una interceptación o desviación segura del vehículo antes de llegar a una zona de alta afluencia como la caseta. Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas y los detalles de los hechos.

Comentarios

comentarios