Transportistas del Edomex suspenden paro tras abrir mesas de diálogo

El sector de transporte en el Estado de México anunció que se cancela de manera indefinida el paro de actividades por parte del servicio público, programado para este inicio de semana, al haberse iniciado las mesas de diálogo con las autoridades en materia de movilidad estatal.

(Foto: Así Sucede).

Alberto Gómez, representante del sector transporte, señaló que este martes se realizará una nueva reunión, en la cual se comenzará a plantear un pliego petitorio que tiene que ver principalmente con el retiro de las unidades que, de manera irregular, circulan y prestan el servicio en toda la entidad, y que se calcula representan entre el 60 y el 80 % del total del servicio prestado hasta el momento.

Este lunes se llevó a cabo la primera de las reuniones, con el objetivo de encontrar soluciones conjuntas a la problemática que aqueja a las empresas del ramo, así como a la ciudadanía que utiliza el servicio de transporte público de manera cotidiana.

Indicó que no solamente se está analizando la tarifa de transporte, sino también otras medidas que tienen que ver con la garantía de operación de las unidades.

“Hemos tenido la primera reunión con la autoridad y se irán programando más encuentros para ir atendiendo nuestras peticiones. Esto no solo tiene que ver con el ajuste de la tarifa”, expresó.

Señaló que el retiro de unidades y empresas irregulares es uno de los puntos trascendentales, pues con esto se podría incluso evitar el incremento en el costo de la tarifa, además de impactar en temas de seguridad, ordenamiento y mejora en las condiciones de las unidades.

Algunas de las peticiones que el sector transporte planteará a la autoridad serán: contar con paraderos dignos para la ciudadanía, que se respeten únicamente los derroteros asignados, así como la liberación de vialidades, para poder trabajar de mejor manera y prestar un servicio digno.

Comentarios

comentarios