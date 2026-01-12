Transportistas denuncian falta de claridad en certificación obligatoria de operadores

El sector del transporte de pasajeros no tiene una notificación oficial sobre el arranque y la obligatoriedad de certificar a sus operadores a partir del próximo 19 de enero, como se dio a conocer por la Secretaría de Movilidad de la entidad. Los comentarios han llegado por redes sociales y medios de comunicación, pero no se tiene un esquema programado y definido para este proceso, señaló Odilón López, delegado de la Cámara de Autotransporte de Pasaje y Turismo en la entidad.

Odilón López, delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Foto: Rebeca Morales).

El empresario indicó que, además, se hace referencia a un grupo de 12 mil operadores a capacitar, cuando el padrón de concesiones en la entidad supera las 185 mil y, en consecuencia, los 200 mil operadores susceptibles de ser certificados de manera integral, de tal suerte que en realidad la entidad no cuenta con una escuela o esquema que permita dicha certificación.

Señaló que, por el contrario, sí se tiene conocimiento del interés de ofrecer un esquema integral en el que participen diversas dependencias, entre las cuales podría estar integrada la Secretaría de Educación, para atender temas como el manejo a la defensiva, mantenimiento preventivo, dominio de la reglamentación vial, ética y moral, educación vial, así como el trato al usuario y al transeúnte.

“En el Estado de México no hay escuela de operadores, no hay escuela de conductores, y pudiera ser el inicio de la modernidad; en realidad, podría ser una transformación de nuestro oficio para traducirse en un esquema de escuela, en donde los operadores se sientan orgullosos de su oficio”.

Reconoció el trabajo e interés que hoy se tiene por mejorar las condiciones de la prestación del servicio con el involucramiento de diversos actores, y señaló que podría convertirse en un esquema que atienda además al transporte privado y de carga; sin embargo, se está en espera de que ese plan completo les sea presentado de manera formal.

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