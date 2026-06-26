Tras 30 horas de tensión, se entrega sujeto que retenía a su familia en Tecámac

Después de permanecer más de 30 horas al interior de una vivienda del fraccionamiento Los Héroes Sexta Sección, en Tecámac, Miguel «N» se entregó a las autoridades, con lo que concluyó el operativo de seguridad que se mantenía desde el jueves. De acuerdo con los reportes, el hombre, presuntamente con problemas de adicción, se negaba a ser internado en un centro de rehabilitación, por lo que amenazó a su familia y permaneció armado dentro del inmueble junto con su pareja sentimental, dos adultos mayores y tres menores de edad.

Después de permanecer más de 30 horas al interior de una vivienda del fraccionamiento Los Héroes Sexta Sección, en Tecámac, Miguel «N» se entregó a las autoridades, con lo que concluyó el operativo de seguridad que se mantenía desde el jueves (Foto: Especial).

Como parte de las labores de negociación, la mañana de este viernes arribó al lugar un hombre identificado como su «padrino», a bordo de una camioneta Honda color blanco. Junto con él ingresaron elementos de la Fiscalía Especializada en Secuestros para dialogar con Miguel «N» y concretar su entrega. En las negociaciones también participaron especialistas del Centro de Atención a las Adicciones del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes intervinieron para privilegiar una solución pacífica.

Minutos después, Miguel «N» salió del domicilio por su propio pie y abordó la camioneta, escoltado por elementos de seguridad, para ser trasladado ante el Ministerio Público, donde autoridades locales y federales continuarán con las investigaciones correspondientes. Durante el operativo, las autoridades confirmaron que las personas que permanecían al interior de la vivienda se encontraban ilesas. Personal de la Fiscalía Especializada en Secuestros informó que no se configuró un delito flagrante relacionado con la permanencia de los familiares en el inmueble.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio para el resguardo de la escena, donde se realizó la valoración médica de la familia retenida. El operativo de seguridad concluyó sin que se registraran personas lesionadas. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la situación jurídica del detenido y brindar atención a la familia involucrada.

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