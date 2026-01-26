Tras diálogo, suspenden bloqueo anunciado para este lunes en Ecatepec

Luego de dialogar con dirigentes de organizaciones de comerciantes y transportistas, el gobierno de Ecatepec informó que se suspendió el bloqueo anunciado para realizarse mañana en diversas vialidades principales del municipio,

Alcaldesa Azucena Cisneros Coss (Foto: Especial).

Faustino de la Cruz Pérez, secretario del Ayuntamiento, aseguró que se reunieron con líderes de organizaciones que convocaron a manifestaciones para este lunes 26 de enero, con quienes acordaron establecer mesas de trabajo para dar solución a sus demandas en materia de seguridad, regulación y Protección Civil, entre otras.

“La acción de bloquear mañana no se ejecutará, estamos en constante plática, diálogo, hay entendimiento, hay armonía y vamos por recuperar la tranquilidad de Ecatepec, brindar a los ciudadanos el libre tránsito y los problemas que se tengan los vamos a atender en materia de seguridad, en materia de regulación, en todo lo que tenga que ver en protección de los ciudadanos, en el área de Protección Civil”, expresó.

En el diálogo participaron autoridades de Ecatepec, representantes del gobierno del Estado de México y dirigentes de las organizaciones sociales que convocaron a la protesta.

El gobierno de Ecatepec, encabezado por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, refrenda su compromiso de recurrir al diálogo para llegar a acuerdos que beneficien a la población del municipio.

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