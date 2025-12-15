Tras dramática final, Toluca logra el Bicampeonato

Ante un estadio Nemesio Diez repleto para presenciar la gran final del futbol mexicano entre los Diablos y Tigres con emociones al filo de la butaca, convirtiéndose en una de las mejores finales jugadas de los últimos años, viendo a los Diablos levantar la doceava corona en su historia.

El diablo no dudo, por lo que al minuto 51 una buena triangulación por la banda derecha Helinho saca servicio para que Paulinho consiguiera el gol que daba el empate en el global (Foto: Especial).

Las acciones del primer tiempo, estuvieron llenas de emociones donde los visitantes pusieron en silencio el Templo Rojo al minuto 13 cuando en tiro libre el francés André-Pierre Gignac saca un disparo potente de la pierna derecha que sería desviado por su compañero Gorriarán y con ello el balón termina al fondo de las redes y Tigres se ponía al frente en el marcador 1 por 0.

Así, el diablo se encontraba contra la pared, pero poco a poco empezó a crecer, sin embargo, centralizaba mucho su futbol, sin abrir el terreno de juego, pero no inquietaba al guardameta de los felinos.

Sobre la recta final del primer tiempo, el brasileño Helinho por fin apareció en el partido en un desborde se quita la marca y saca un zurdazo que deja sin oportunidad a Nahuel Guzmán para poner el uno por uno en el encuentro. Así el estadio estalló y la afición exigía a su equipo que fuera por otro.

Sin embargo, ya no hubo tiempo nos íbamos al descanso con un par de tablas en el marcador, pero con desventaja para Toluca en el global dos goles a uno por lo que el segundo tiempo los de casa tendrían que salir con todo.

El diablo no dudo, por lo que al minuto 51 una buena triangulación por la banda derecha Helinho saca servicio para que Paulinho consiguiera el gol que daba el empate en el global a dos y los diablos ganaban el partido dos por uno.

Tigres reacciono y empezó a presionar la meta de Luis García y tuvo un par de aproximaciones, una que saca bien el portero choricero y otra que pega en el poste, el juego vivía sus mejores momentos, pues ambos equipos estaban a un gol de la gloria.

El tiempo transcurría y los tiempos extras se aproximaban, con Tigres mejor en la cancha, Toluca con problemas su goleador lesionado y Alexis Vega sin estar al cien por ciento. El juego se prolongaba 30 minutos más.

El primer tiempo extra terminaba, los jugadores de ambos equipos se veían ya cansados, aunque Tigres en la cancha mostraba más oficio y los últimos 15´ se ponían al rojo vivo, pero el campeón del Apertura 2025, se definiría en tanda de penales, donde Toluca definió mejor y se corona bicampeón.

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