Tras fallecimiento de Henry, FGJEM pedirá reclasificación del delito

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que solicitará la reclasificación del delito para los cuatro detenidos por el ataque incendiario en una tienda de autoservicio en Chalco, luego de confirmarse el fallecimiento del menor Henry, de dos años de edad.

(Foto: Especial).

Los señalados, identificados como Edgar “N”, alias “Peluso”; Luis Antonio “N”, alias “El Negro”; Miguel Ángel “N” y un adolescente cuya identidad se mantiene bajo reserva, se encuentran actualmente vinculados a proceso por homicidio en grado de tentativa, lesiones agravadas y daño en bienes.

De acuerdo con las autoridades ministeriales, la modificación de la situación jurídica se formalizará una vez que concluya la etapa intermedia del proceso judicial. En el caso de los tres adultos, el Ministerio Público buscará imputar el delito de homicidio consumado, mientras que para el adolescente también se procederá con la reclasificación correspondiente, toda vez que inicialmente fue procesado por lesiones y daños debido a las restricciones del código penal para su grupo etario en la fase inicial.

Los hechos que originaron este proceso ocurrieron la noche del pasado 22 de febrero en el municipio de Valle de Chalco. En ese momento, Henry y su padre, Carlos, se encontraban en un establecimiento comercial que fue incendiado por presuntos integrantes de una célula delictiva, en un acto relacionado con la violencia generada tras la detención de un líder criminal de alcance nacional.

Durante el incidente, el menor sufrió quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, mientras que su padre resultó lesionado en el 10 por ciento del mismo.

Tras permanecer 50 días bajo cuidados médicos intensivos, el menor falleció el domingo 12 de abril en el Instituto Nacional de Rehabilitación, ubicado en la Ciudad de México.

Ante el deceso de la víctima, la madre del menor, Carolina, emitió un mensaje a través de un comunicado en el que expresó su agradecimiento a la comunidad por las oraciones, mensajes y el apoyo brindado a su familia durante el periodo de hospitalización de su hijo, además de solicitar que se mantenga el acompañamiento en este momento.

Comentarios

comentarios