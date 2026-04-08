Tras persecución en Xonacatlán, policías estatales y locales detienen a hombre y dos mujeres

Derivado de la oportuna intervención de efectivos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Policía Municipal, se detuvo a un hombre y dos mujeres que viajaban en un vehículo con reporte de robo con violencia en el municipio de Xonacatlán.

Tras impactarse con varios vehículos se logró la captura de las tres personas, quienes fueron puestas a disposición de la autoridad competente. (Foto: SSEM)

Una alerta emitida por el sistema de Arcos Carreteros detectó el cruce de un automotor compacto color gris con ficha de robo del 31 de marzo (hechos ocurridos en la colonia Tlazala de Fabela, municipio de Isidro Fabela), generando una consigna operativa para su localización y recuperación.

Uniformados de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) de la SSEM se trasladaron a la carretera Toluca-Naucalpan y observaron la unidad. Mediante comandos verbales solicitaron al conductor detener su marcha, pero el sujeto aceleró. Durante la persecución, desde el automotor se efectuaron varias detonaciones con arma de fuego en contra de los oficiales, situación que fue repelida sin consecuencias.

El conductor ingresó a la colonia Centro de Xonacatlán, donde se impactó con varios vehículos, permitiendo a los efectivos de ambas corporaciones lograr su aseguramiento. En la unidad viajaban también dos mujeres y dos menores de edad, así como otro hombre con sudadera roja que estaba armado y logró darse a la fuga.

De la unidad descendió Luis “N”, de 25 años, quien pretendió huir a pie sin lograrlo tras ser contenido por los uniformados, quienes aseguraron un arma de fuego. Tras la lectura de sus derechos, fue puesto a disposición por su posible responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa.

Betzabé “N” y Belén “N”, de 18 y 19 años, fueron presentadas por su probable participación en encubrimiento por receptación. Las menores de edad fueron entregadas a familiares para su guarda y custodia.

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