Traslada «Grupo Relámpagos» del Gobierno del Estado de México un corazón

Gracias al trabajo coordinado del Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, un joven de 20 años originario de Huixquilucan recibió un trasplante de corazón cuyo órgano fue procurado en el Hospital General Regional No. 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato, lo que le brindó una nueva oportunidad de vida. A través de «Grupo Relámpagos» y en coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), se realizó el traslado aéreo del órgano desde el Aeropuerto Internacional del Bajío en Silao, Guanajuato, hasta el Instituto Nacional de Cardiología «Ignacio Chávez» (INCICH).

Del 16 de septiembre de 2023 al 19 de junio de 2026 se han realizado 162 traslados de órganos con fines de trasplante, de los cuales 29 correspondieron a corazones. (Foto: Especial)

Esta acción redujo el tiempo crítico a dos horas por vía aérea, equivalente a una tercera parte del tiempo requerido por vía terrestre. Un órgano, especialmente el corazón, tiene una viabilidad aproximada de cuatro horas, por lo que la reducción del tiempo de traslado fue determinante para el éxito del procedimiento. La solicitud se atendió en coordinación con el Gobierno del Estado de Guanajuato, y en la operación también participaron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

El receptor fue un joven mexiquense de 20 años, quien se encontraba registrado como urgencia nacional para trasplante cardíaco. Gracias a la pronta intervención de las instituciones participantes, el procedimiento se realizó el día de su cumpleaños, lo que añadió un significado especial a esta segunda oportunidad de vida. El traslado aéreo permitió que el órgano llegara en óptimas condiciones para ser implantado.

Del 16 de septiembre de 2023 al 19 de junio de 2026 se han realizado 162 traslados de órganos con fines de trasplante, de los cuales 29 correspondieron a corazones. Con acciones como esta, el Gobierno del Estado de México y la Oficialía Mayor refrendan su compromiso con la donación y el trasplante de órganos para brindar esperanza y mejores oportunidades de vida a las y los pacientes que esperan una segunda oportunidad.

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