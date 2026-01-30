jueves, noviembre 5, 2026
Inicio Destacadas Tren Insurgente supera 5 millones de mexiquenses beneficiados con traslados rápidos y...

Tren Insurgente supera 5 millones de mexiquenses beneficiados con traslados rápidos y seguros

Por
Redacción Así Sucede
-
0
206

El Tren Insurgente en el Estado de México se ha convertido en una opción de movilidad rápida y segura que beneficia de manera directa a más de cinco millones de mexiquenses. Este sistema de transporte, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, conecta al Valle de Toluca y la Ciudad de México en un recorrido de 40 minutos.

Cuenta con estaciones en Zinacantepec, Toluca, Metepec y Lerma, y se integrará en próximos días con Observatorio como nodo estratégico de movilidad metropolitana (Foto: Especial)

Atiende una demanda diaria de entre 235 y 240 mil usuarios y opera en 50 kilómetros entre las cuatro estaciones que hay en la entidad mexiquense —Zinacantepec, Toluca, Metepec y Lerma— y la de Santa Fe en la capital del país. Desde su puesta en operación, en septiembre de 2023 hasta octubre de 2025, ha dado servicio a más de 12.6 millones de personas.

Su trayecto total será de 58 kilómetros, hasta la estación Observatorio que está próxima a inaugurarse, lo que permitirá la conexión directa con la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

El servicio brinda a personas trabajadoras y estudiantes más tiempo para la convivencia familiar, el estudio y el descanso, lo que representa un avance tangible en la calidad de vida de quienes se desplazan desde municipios con alta demanda de movilidad.

Comentarios

comentarios

ARTÍCULOS RELACIONADOSMás del autor

Algunos derechos reservados, Felipe A González L.