Tren Insurgente supera 5 millones de mexiquenses beneficiados con traslados rápidos y seguros

El Tren Insurgente en el Estado de México se ha convertido en una opción de movilidad rápida y segura que beneficia de manera directa a más de cinco millones de mexiquenses. Este sistema de transporte, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, conecta al Valle de Toluca y la Ciudad de México en un recorrido de 40 minutos.

Cuenta con estaciones en Zinacantepec, Toluca, Metepec y Lerma, y se integrará en próximos días con Observatorio como nodo estratégico de movilidad metropolitana (Foto: Especial)

Atiende una demanda diaria de entre 235 y 240 mil usuarios y opera en 50 kilómetros entre las cuatro estaciones que hay en la entidad mexiquense —Zinacantepec, Toluca, Metepec y Lerma— y la de Santa Fe en la capital del país. Desde su puesta en operación, en septiembre de 2023 hasta octubre de 2025, ha dado servicio a más de 12.6 millones de personas.

Su trayecto total será de 58 kilómetros, hasta la estación Observatorio que está próxima a inaugurarse, lo que permitirá la conexión directa con la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

El servicio brinda a personas trabajadoras y estudiantes más tiempo para la convivencia familiar, el estudio y el descanso, lo que representa un avance tangible en la calidad de vida de quienes se desplazan desde municipios con alta demanda de movilidad.

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