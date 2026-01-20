Tren México-Toluca en pruebas finales: SICT

El Tren México-Toluca está por concluir la fase final de pruebas dinámicas y estáticas en el tramo Santa Fe-Observatorio.

Estas acciones se llevan a cabo para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad, por lo que el tren estará listo para operar en su totalidad en este 2026 a lo largo de sus 57.7 kilómetros que lo conforman, desde Zinacantepec, en el Estado de México, al Metro Observatorio, en la Ciudad de México.

Las pruebas dinámicas consisten en mover el tren a velocidad con carga con mil 300 costales de arena de 50 kilogramos cada uno, para representar el escenario del tren con pasajeros a bordo.

El tren inició sus pruebas finales (Foto: SICT).

En la estación Vasco de Quiroga, el tren conectará con el Cablebús Línea 3, lo que permitiría llegar de manera directa a la zona de Chapultepec y Reforma, sin necesidad de pasar por la terminal Observatorio.

En la estación Observatorio hay un Centro de Transferencia Modal que se conecta con Línea 1 del Metro y la Línea 12 del Metro, Observatorio-Tláhuac, que continúa en proceso de construcción. Tendrá conexión con la Terminal de Autobuses de Observatorio y al Centro de Transferencia Modal (CETRAM) arribarán unidades del transporte público concesionado, por lo que será un nodo intermodal trascendental para la movilidad y la conectividad metropolitana.



En octubre del 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que había iniciado el periodo de pruebas “que es muy importante porque requiere pruebas de la señalización, la certificación, son alrededor de tres meses de pruebas para poderlo poner a punto, eso significa que a finales de enero del 2026 ya se podrá usar para toda la población”.

El tren México-Toluca, también llamado “El Insurgente”, actualmente transporta en promedio 22 mil personas al día de Zinacantepec hasta la estación Santa Fe y una vez concluido le dará servicio a 100 mil personas con un tiempo de recorrido menor a 60 minutos.

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