Tres sujetos sentenciados a 47 años de prisión por extorsión en Atlacomulco

Un juez del Estado de México dictó una sentencia condenatoria de 47 años de prisión en contra de Gabriel Ochoa Julio, Brandon Aldair Molina Núñez y Néstor Jesús Vázquez Torres, por su responsabilidad en el delito de extorsión agravada en agravio de un comerciante del municipio de Atlacomulco. La sentencia fue obtenida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tras un proceso que incluyó una apelación por parte del Ministerio Público.

Los hechos que dieron lugar a la condena ocurrieron en diciembre de 2024. Según la investigación ministerial, los tres sentenciados se presentaron en un establecimiento comercial de Atlacomulco donde trabajaba la víctima. En el lugar, le entregaron una hoja de papel en la que se identificaban como integrantes de un grupo criminal con orígenes en el estado de Michoacán. Mediante esa comunicación, le exigieron el pago de una determinada cantidad de dinero para poder continuar con su trabajo, amenazando con hacerle daño a él o a su negocio en caso de negarse.

Ante estas amenazas, el comerciante acudió a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía. (Foto: SSEM)

Los extorsionadores dieron instrucciones a la víctima para que se comunicara a un número telefónico específico, donde se acordarían las fechas y los montos para la entrega del dinero.

Las labores de inteligencia y la información recabada por los investigadores permitieron identificar a los presuntos responsables. Con estos elementos, el Ministerio Público solicitó a un juez una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada, logrando la detención de los tres sujetos y su puesta a disposición de la autoridad judicial.

Inicialmente, tras ser vinculados a proceso, un órgano jurisdiccional emitió una sentencia de primera instancia de 13 años de prisión. Sin embargo, el Agente del Ministerio Público consideró esta pena insuficiente y interpuso un recurso de apelación. En la segunda instancia, el tribunal revaluó las pruebas aportadas por la Fiscalía, que demostraban la participación de los acusados en la extorsión agravada. Como resultado, se revocó la sentencia anterior y se impuso la pena definitiva de 47 años de prisión para cada uno de los condenados.

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