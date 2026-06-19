UAEM Ecatepec logra tercer lugar nacional en Maratón de Ética

El compromiso con la formación de profesionistas íntegras e íntegros y responsables posibilitó que el Centro Universitario Ecatepec de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) obtuviera el tercer lugar en el Maratón del Conocimiento de Ética, organizado por el Colegio de Contadores Públicos de México.

Siete alumnas de la Licenciatura en Contaduría de este campus de la UAEMéx destacaron entre 18 equipos de instituciones públicas y privadas del país.

Esta competencia académica reúne a estudiantes de instituciones de educación superior públicas y privadas de todo el país con el propósito de evaluar y fortalecer sus conocimientos sobre el Código de Ética Profesional, así como promover la reflexión con respecto a la responsabilidad social inherente al ejercicio de la contaduría.

El equipo auriverde, integrado por las estudiantes de la Licenciatura en Contaduría Valentina González Tello, Flor Divina Hernández Vázquez, Ana Bertha Castañeda Ramírez, Arumi Guadalupe Islas Domínguez, Diana Laura Jiménez Cervantes, Linette Ximena Calva Granados y Xiomara Denisse Martínez Flores, destacó entre los 18 grupos participantes gracias a su sólida preparación, trabajo colaborativo y apego a los principios éticos de la profesión.

Durante la jornada de evaluación, las universitarias resolvieron un examen de 40 reactivos y desarrollaron un caso práctico que les permitió demostrar su dominio de los valores, principios y normas que orientan el desempeño responsable de las y los profesionales de la contaduría.

Con este resultado, el Centro Universitario UAEM Ecatepec regresó al podio de una competencia nacional de esta naturaleza, logro que no alcanzaba desde 2002, cuando obtuvo el primer lugar en el Maratón del Área de Costos.

La obtención de este reconocimiento fue resultado de una preparación constante y rigurosa, respaldada por el acompañamiento académico de las docentes y asesores Marisol Fernández Román, Silvia Flores López, Irving David Beltrán Calderón y Hatzel Misael Gómez Sandoval, así como por el apoyo institucional para el desarrollo de las sesiones de estudio y capacitación.

A través de la participación y los resultados obtenidos en este tipo de certámenes, la Máxima Casa de Estudios mexiquense reafirma la calidad y pertinencia de sus programas educativos, consolidándose como una institución comprometida con la formación de profesionales que contribuyen al bienestar social con responsabilidad, ética y excelencia académica.

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