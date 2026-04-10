UAEM inaugura “Abril, Mes de la Lectura” en un espacio regional, de Chimalhuacán

Con el conversatorio de editoras independientes “Bibliodiversas”, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, inauguró por primera vez el Programa “Abril, Mes de la Lectura” en un espacio académico regional de la institución, la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán. En su edición 2026, esta iniciativa rinde homenaje al pedagogo brasileño Paulo Freire.

La rectora Martha Patricia Zarza Delgado destacó que esta fiesta literaria contempla más de 400 actividades en 52 espacios académicos.

Acompañada por la secretaria de Identidad y Cultura, Cynthia Ortega Salgado, y la presidenta municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, la rectora destacó que la UAEMéx mantiene un compromiso permanente con el desarrollo y bienestar de la sociedad mexiquense en todas las regiones de la entidad. En este sentido, subrayó que los espacios regionales son fundamentales para consolidar una institución más cercana, incluyente y progresista.

Zarza Delgado señaló que uno de los principales proyectos de la Administración Universitaria 2025-2029 es la implementación de la agenda cultural más amplia en la historia de la institución.

Como parte de este esfuerzo, el Programa “Abril, Mes de la Lectura” contempla más de 400 actividades distribuidas en 52 espacios académicos de la Máxima Casa de Estudios mexiquense.

Asimismo, indicó que esta edición reconoce a Paulo Freire como uno de los educadores latinoamericanos más influyentes, cuyas ideas continúan siendo un referente para los procesos de transformación educativa. Por ello, invitó a la comunidad universitaria a participar en las actividades programadas, orientadas a fomentar el conocimiento y fortalecer el acceso a la cultura.

“Construyamos conjuntamente una institución renovada, que se transforma con la participación de su comunidad y avanza en la recuperación de su vocación de incidencia social y presencia comunitaria. Esta Universidad revaloriza lo regional y vincula la precisión de la ciencia con la sensibilidad de la cultura”, expresó.

Por su parte, la encargada del despacho de la coordinación de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, Perla Jessica García Manzano, explicó que este programa representa una oportunidad para compartir las enseñanzas que brindan los libros a través del diálogo, la reflexión y el pensamiento crítico.

Destacó que el homenaje a Paulo Freire invita a reflexionar sobre su legado, el cual promueve la construcción del conocimiento desde una perspectiva crítica, en la que la lectura se consolida como una herramienta de transformación social, capaz de ampliar horizontes y fortalecer una ciudadanía más consciente y comprometida.

Finalmente, agradeció a la rectora por su compromiso constante con la cultura, la educación y la formación integral de la comunidad universitaria, y reiteró que la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán continuará impulsando la Transformación Universitaria con una visión crítica, humana, incluyente y de sentido social.

En el conversatorio “Bibliodiversas”, las editoras Nora de la Cruz, Zel Cabrera y Andrea Muriel compartieron sus experiencias en el ámbito editorial independiente, así como los retos que enfrentan en el acompañamiento de autoras y autores. Coincidieron en la importancia de reconocer el trabajo, la dedicación y el valor cultural que hay detrás de cada obra literaria.

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