UAEM suma nueve preseas en los Campeonatos Nacionales ANUIES 2026

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) vivió una jornada altamente productiva este jueves al conquistar nueve preseas en los Campeonatos Nacionales ANUIES 2026, gracias a destacadas actuaciones en atletismo, frontenis preolímpico y gimnasia aeróbica.

Atletismo, frontenis preolímpico y gimnasia aeróbica impulsan la cosecha universitaria.

En la disciplina de atletismo, la Autónoma mexiquense confirmó los pronósticos al sumar cuatro medallas: una de oro, una de plata y dos de bronce, teniendo como escenario el Estadio Alberto ‘Chivo’ Cordoba», en Ciudad Universitaria.

La presea dorada fue obra de Aldair Tlatoani Rosales Ortega, quien dominó la prueba de los 5,000 metros planos para subir a lo más alto del podio. Por su parte, Isaac Gerardo Vega Fernández se adjudicó la medalla de plata en los 110 metros con vallas del decatlón.

Las medallas de bronce llegaron gracias a Mónica Lizett Martínez Trejo, en los 5,000 metros planos femenil, y Carlos David Gutiérrez Cruz, en salto de longitud, tras una exigente competencia.

En frontenis preolímpico, la delegación verde y oro también tuvo una destacada participación. La dupla conformada por Sofía Marisa Camino Gómez y Diego Benítez Albiter conquistó la medalla de oro en la modalidad mixta, mientras que en la rama varonil, Diego Benítez Albiter y Alan Hernández Benítez se quedaron con la plata.

El bronce en parejas varonil fue para Juan Jesús Ávalos Alarcón y David Emilio Peña García, mientras que en mano parejas varonil blanda, Yahim Josué García López y Luis Víctor Buendía Martínez también aportaron una presea de bronce.

La novena medalla de la jornada llegó en gimnasia aeróbica, modalidad pareja mixta, donde Abner Elián López Jiménez y Mariana Ocampo Blanco obtuvieron el bronce.

Con estos resultados, la UAEMéx reafirma el trabajo coordinado entre atletas, entrenadores y equipo multidisciplinario, reflejado en cada una de las preseas obtenidas.

Se espera que para este viernes continúe la cosecha de medallas para la institución mexiquense en el marco de estos Campeonatos Nacionales ANUIES 2026.

Comentarios

comentarios