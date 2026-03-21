UAEMéx conmemora 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) reafirmó su compromiso de mantener vivo el legado juarista, al reconocer que las aulas son espacios fundamentales para la formación de nuevas generaciones que, mediante el estudio, la disciplina y la congruencia, contribuyan a la sociedad, sostuvo el secretario de Gobernanza Universitaria, Jorge Alejandro Vásquez Caicedo, durante la ceremonia conmemorativa al 220 aniversario del nacimiento del Benemérito de las Américas.

(Foto: Especial)

En la Plaza “Lic. Benito Juárez” del Edificio de Rectoría, y en presencia de la rectora Martha Patricia Zarza Delgado; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, la secretaria de Identidad y Cultura, Cynthia Ortega Salgado, dio lectura a un poema de Carlos Pellicer dedicado a Juárez. Además, se realizó una lectura dramatizada de textos del libro Apuntes para mis hijos, con la participación de Julieta Nohemí Pérez Meza y Dennys Alberto Vindel Ayala, así como la caracterización de Alejandro Hernández Sierra.

Vásquez Caicedo destacó que Juárez encabezó al país en un momento decisivo, cuando se sentaron las bases de un sistema sustentado en el Estado laico, las libertades individuales y la participación ciudadana. En la actualidad, el legado de Benito Juárez García se traduce en principios vigentes como la defensa de la justicia, la soberanía nacional y la dignidad humana, los cuales deben reflejarse en la construcción de instituciones sólidas.

En este acto, que honró la memoria del Benemérito de las Américas, Héctor Macedo García afirmó que preservar el legado juarista es una responsabilidad colectiva que debe transmitirse a las nuevas generaciones. Destacó que Benito Juárez se ha consolidado como uno de los principales referentes históricos de México, al demostrar que el límite del poder radica en la ley y que la función pública debe orientarse al bienestar del país.

Macedo García subrayó que el ex presidente enfrentó decisiones complejas en un contexto de transformación nacional, lo que lo convierte en una figura fundamental para comprender la construcción del Estado mexicano. Señaló que la crítica universitaria y científica debe contribuir a la generación de nuevos paradigmas y formas de pensamiento, por lo que actos como este permiten reflexionar sobre el papel de las instituciones educativas en la transmisión de valores y principios juaristas.

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