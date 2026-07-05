Uaeméx garantiza calidad en escuelas incorporadas

La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex), Martha Patricia Zarza Delgado, aseguró que todas las instituciones educativas incorporadas a la máxima casa de estudios cumplen con los estándares académicos y de infraestructura establecidos por la universidad, por lo que ofrecen garantías de calidad a los estudiantes.

(Foto: Jimena Ruelas)

Al ser cuestionada sobre la proliferación de las llamadas «escuelas patito», la rectora señaló que no cuenta con un registro del número de instituciones de este tipo que existen en la entidad; sin embargo, explicó que aquellas incorporadas a la Uaemex pasan por un proceso estricto de evaluación.

«Cuando una está incorporada a la Universidad Autónoma del Estado de México, se hace todo un procedimiento de adecuación. Primero son nuestros planes de estudio los que ellos tienen cuando tienen la incorporación y nosotros hacemos además una supervisión física del espacio.»

«Nos aseguramos que tenga la infraestructura y las condiciones académicas adecuadas para que provean el servicio», explicó.

Asimismo, recomendó a quienes buscan ingresar a una preparatoria o universidad verificar que el plantel cuente con el reconocimiento oficial correspondiente.

«Hay algunos parámetros que les pueden dar. El que esté incorporada a la Uaemex tienen esta garantía que te menciono. Seguramente los que tengan registro ante la SEP, que tengan incorporación de la UNAM, depende del nivel de estudio y del programa”, indicó.

Finalmente, respecto a un posible incremento de instituciones irregulares, la rectora consideró que actualmente no observa un crecimiento de este fenómeno.

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