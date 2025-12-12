UAEMéx lidera nuevo Consejo Consultivo de Cambio Climático

Para avanzar en la transformación que vive la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) es indispensable refrendar el compromiso con la retribución social, pues como institución orgullosamente pública, tenemos la vocación de devolver a la sociedad mexiquense, en conocimiento práctico y resultados, el apoyo y financiamiento que recibimos, afirmó la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, durante la sesión de instalación del Consejo Consultivo de Cambio Climático del Estado de México.

La rectora de la Autónoma mexiquense y presidenta del Consejo Consultivo de Cambio Climático, Martha Patricia Zarza Delgado, tomó protesta a las y los integrantes de este órgano colegiado de carácter técnico y consultivo, que buscará fortalecer la política climática en la entidad.

Acompañada por la secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible estatal e invitada especial, Alhely Rubio Arronis, así como el director general del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático y secretario técnico del Consejo, Edgar Daniel Hernández César, la rectora tomó protesta a las y los integrantes de este órgano colegiado de carácter técnico y consultivo, que buscará fortalecer la política climática en la entidad.

Como presidenta del Consejo Consultivo de Cambio Climático, Zarza Delgado subrayó que el cambio climático, fenómeno ligado al desarrollo de la civilización, representa una problemática urgente que impacta la salud, la agricultura, la vivienda, la seguridad y el trabajo. Su atención, dijo, implica una profunda dimensión de justicia social, especialmente hacia los sectores con mayores condiciones de vulnerabilidad.

En este sentido, detalló que el Consejo operará como un mecanismo de amplio alcance, con acciones concretas y generación constante de información, bajo el principio de responsabilidad compartida entre gobiernos, instituciones especializadas, organizaciones civiles y universidades para impulsar soluciones innovadoras frente a este desafío global.

Asimismo, destacó que la UAEMéx reafirma su voluntad de estrechar lazos de colaboración que generen sinergias y contribuyan a construir, desde todos los espacios públicos, una sociedad mexiquense más sustentable, humanista, cercana e incluyente.

Por su parte, Alhely Rubio Arronis enfatizó que la instalación del Consejo refleja la voluntad del gobierno estatal, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, de posicionar la acción climática como un eje prioritario, transversal y estratégico para garantizar el bienestar presente y futuro de las familias mexiquenses.

Añadió que la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible está convencida de que este órgano permitirá consolidar una política climática moderna, participativa y efectiva, alineada con los retos globales, pero firmemente anclada en las necesidades de la población de la entidad.

En su intervención, Edgar Daniel Hernández César destacó que, con la misión de fortalecer la gobernanza climática, impulsar la participación social informada y promover decisiones basadas en evidencia científica, este Consejo se constituye como una alianza estratégica para consolidar un espacio plural y técnico en beneficio del medio ambiente y de la sociedad mexiquense.

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