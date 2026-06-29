UAEMéx promueve diversidad e inclusión con intervención artística «Pintando en Diversidad»

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQA+, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) realizó la intervención artística de marimbas viales «Pintando en Diversidad», una actividad que reunió a integrantes de la comunidad universitaria y autoridades con el propósito de promover el respeto, la igualdad y el reconocimiento de las diversidades sexogenéricas.

Autoridades universitarias y asistentes participaron en la pinta colectiva de las marimbas viales, una intervención que reafirma el compromiso de la UAEMéx con la inclusión, el respeto a la diversidad y la construcción de espacios seguros para toda su comunidad. (Foto: Especial)

La comunidad universitaria participó en la pinta de marimbas viales como un acto simbólico para promover el respeto a las diversidades y fortalecer una cultura de inclusión y no discriminación.

La secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados, Norma Baca Tavira, destacó que el Mes del Orgullo representa una oportunidad para celebrar la diversidad que enriquece a la comunidad universitaria y refrendar el compromiso de construir espacios donde todas las personas puedan desarrollarse con dignidad, libertad y respeto. Señaló que cada integrante de la comunidad tiene derecho a vivir la Universidad sin ocultar quién es, sin justificarse y sin sentirse fuera de lugar. La intervención «Pintando en Diversidad» constituye una forma simbólica de dejar huella en el espacio compartido, donde cada color representa una historia, una identidad y una convicción colectiva.

Baca Tavira afirmó que la diversidad forma parte de la identidad de la UAEMéx y subrayó que, como institución pública de educación superior, tiene la responsabilidad de formar no solo profesionistas altamente capacitados, sino también personas sensibles, críticas y comprometidas con la igualdad, el cuidado y la dignidad humana. La actividad reunió a integrantes de la comunidad universitaria para promover el respeto a las diversidades sexogenéricas y fortalecer una cultura de inclusión y no discriminación.

Enfatizó que avanzar hacia una universidad libre de discriminación, violencia y exclusión implica reconocer, escuchar y acompañar a todas las personas, garantizando condiciones de seguridad, libertad y trato digno, sin importar su orientación sexual, identidad o expresión de género. Autoridades universitarias y asistentes participaron en la pinta colectiva de las marimbas viales, una intervención que reafirma el compromiso de la UAEMéx con la inclusión, el respeto a la diversidad y la construcción de espacios seguros para toda su comunidad.

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