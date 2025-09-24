UAEMex se suma a la inclusión y acompañamiento de personas con espectro autista

Con el compromiso de crear espacios inclusivos que reconozcan la neurodiversidad y permitan la participación de todas las personas en la sociedad, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), a través del Centro Universitario Ecatepec, participó en la integración del Comité de Gestión por Competencias para la Inclusión y Acompañamiento de Personas en Condición del Espectro Autista.

La Autónoma mexiquense, la Asociación Regiomontana de Niños Autistas, Domus Instituto de Autismo A.C y Fundación Teletón participaron en la integración del Comité de Gestión por Competencias para la Inclusión y Acompañamiento de Personas en Condición del Espectro Autista (Foto: Especial).

En el Centro Autismo Teletón, ubicado en el municipio de Ecatepec, la directora general del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), María Guillermina Alvarado Moreno, presentó el acta de integración de este comité, avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y conformado por la Máxima Casa de Estudios mexiquense, la Asociación Regiomontana de Niños Autistas (Arena), Domus Instituto de Autismo A.C. y Fundación Teletón.

Alvarado Moreno comentó que a partir de la educación, salud, inclusión laboral y desarrollo comunitario, estas instituciones trabajarán de manera conjunta, con el objetivo de diseñar estándares de competencia que establezcan los cimientos de procesos de acompañamiento sólidos con base en la ciencia, con total accesibilidad para todas y todos los mexicanos.

En este sentido, destacó que desde el CONOCER se reconoce a la certificación como una poderosa herramienta de justicia social, pues profesionaliza un campo de trabajo, asegura la calidad del acompañamiento e impulsa la inclusión y participación plena de las personas con esta condición en la vida cotidiana, por lo que esta suma de voluntades representa un motor de cambio que debe ser replicado para llegar a todos los rincones de la República Mexicana.

Por su parte, la directora del Centro Universitario UAEM Ecatepec, Brenda Sarahí Cervantes Luna, resaltó que la Autónoma mexiquense contribuye a la formación de profesionales especialistas en esta condición y quienes integran gran parte de la planilla del Centro Autismo Teletón, ofreciendo al estado de México la oportunidad de tener atención digna y certera.

Cervantes Luna puntualizó que, desde la investigación, esta institución también contribuye de manera fundamental, pues conjuntamente con el Centro Autismo Teletón trabaja para el establecimiento de un instrumento que permita medir, de manera confiable y válida, el avance que tienen las y los niños con espectro autista.

Asimismo, desde la academia se pueden identificar causas y factores de riesgo, con la finalidad de prevenir, generar diagnósticos precisos y tempranos y establecer mejores tratamientos e intervenciones, a la vez de concientizar y reducir los estigmas que aún persisten entre la sociedad, generando un impacto significativo en la vida de las personas con estas condiciones.

En este acto, Alvarado Moreno hizo entrega de una placa como reconocimiento al Comité de Gestión de Competencias para la Inclusión y Acompañamiento de Personas en Condición del Espectro Autista, por su incorporación al Sistema Nacional de Competencias (SNC) y su contribución al fortalecimiento de la competitividad económica, el desarrollo educativo y el progreso social del país, la cual fue otorgada por el Gobierno de México, la SEP y el CONOCER.

A este evento también asistieron el presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros; la directora general de Arena, María de Lourdes Reyes Ávalos, y la directora general de Domus, Judith Vaillard

