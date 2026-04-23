UAEMex y Atlacomulco unen fuerzas en pro de la educación y el futuro de los jóvenes

Con el objetivo de fortalecer los lazos de colaboración en beneficio de la comunidad universitaria de la región norte del estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y el Ayuntamiento de Atlacomulco firmaron un convenio general de colaboración.

La rectora Martha Patricia Zarza Delgado y el presidente municipal de Atlacomulco, Nicolás Martínez Romero, firmaron un convenio general de colaboración (Foto: Especial).

La rectora de la máxima casa de estudios mexiquense, Martha Patricia Zarza Delgado, acompañada por el presidente municipal de Atlacomulco, Nicolás Martínez Romero, destacó que este acuerdo se alinea con el proyecto de Transformación Universitaria impulsado por la Administración Universitaria 2025-2029, basado en los valores de cercanía, inclusión y progresismo.

Ante el secretario de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, José Guadalupe Miranda Hernández; el secretario del Ayuntamiento, José Emmanuel Pérez Mondragón, y la encargada del despacho de la Dirección del Plantel «Isidro Fabela Alfaro» de la Escuela Preparatoria, María del Rosario Sotelo Hurtado, Zarza Delgado subrayó que uno de los ejes de este proyecto es la descentralización institucional, con el propósito de fortalecer vínculos que favorezcan el desarrollo de la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Durante el acto, realizado en el Centro Universitario UAEM Atlacomulco, la rectora sostuvo que la firma del convenio consolida esquemas de corresponsabilidad, en los que el respaldo del municipio y del Gobierno del Estado de México resulta fundamental para ampliar las oportunidades de las y los estudiantes.

Asimismo, señaló que se impulsarán proyectos enfocados en el desarrollo deportivo y cultural de las juventudes, al considerar estos ámbitos como pilares para una formación integral que favorezca su inserción en el ámbito laboral.

Por su parte, el presidente municipal Nicolás Martínez Romero expresó que, como egresado de la UAEMéx, la firma del convenio representa un motivo de orgullo y un paso significativo para formalizar acciones conjuntas que incidan directamente en la educación y bienestar de las y los jóvenes de Atlacomulco.

Finalmente, reiteró la disposición del gobierno municipal para colaborar en iniciativas que promuevan el deporte en el Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria y en el Centro Universitario UAEM Atlacomulco, espacios clave para el desarrollo académico de la región.

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