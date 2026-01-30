Últimos días para obtener hasta 12% de descuento en pago anual de agua en Toluca

El Gobierno municipal invita a la ciudadanía a aprovechar los últimos días de las bonificaciones en el pago anual del servicio de agua potable, ahorro directo para la economía familiar.

Los usuarios pueden realizar su pago durante el fin de semana para no perder los beneficios.

En apoyo a la ciudadanía que no puede realizar su pago entre semana, el Organismo Agua y Saneamiento ha extendido los horarios de atención de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas, sábados y domingos de 9:00 a 15:00 horas en las oficinas comerciales ubicadas en Primero de Mayo, Juárez, Portales, Garceza y Sauces.

Además, los usuarios cumplidos podrán hacer su contribución también el día 2 de febrero, pues las oficinas de atención y cobro del OAyST manejarán un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Quienes realicen su pago pueden acceder a una bonificación del 8% por pronto pago más un 4% adicional por cumplimiento, además del 38% de descuento para personas adultas mayores, en viudez, con alguna discapacidad, madres solteras, con pensión o jubiladas.

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