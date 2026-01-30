Últimos días para obtener hasta 12% de descuento en pago anual de agua en Toluca

El Gobierno municipal invita a la ciudadanía a aprovechar los últimos días de las bonificaciones en el pago anual del servicio de agua potable, ahorro directo para la economía familiar.
En apoyo a la ciudadanía que no puede realizar su pago entre semana, el Organismo Agua y Saneamiento ha extendido los horarios de atención de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas, sábados y domingos de 9:00 a 15:00 horas en las oficinas comerciales ubicadas en Primero de Mayo, Juárez, Portales, Garceza y Sauces.
Además, los usuarios cumplidos podrán hacer su contribución también el día 2 de febrero, pues las oficinas de atención y cobro del OAyST manejarán un horario de 9:00 a 14:00 horas.
Quienes realicen su pago pueden acceder a una bonificación del 8% por pronto pago más un 4% adicional por cumplimiento, además del 38% de descuento para personas adultas mayores, en viudez, con alguna discapacidad, madres solteras, con pensión o jubiladas.