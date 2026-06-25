Últimos días para registrarse en la Maestría en Administración Pública Municipal con Enfoque de Género

El gobierno del estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas y del Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus Municipios (IAPEM), invita a las personas interesadas a aprovechar los últimos días de registro para formar parte de la Cuarta Promoción de la Maestría en Administración Pública Municipal con Enfoque de Género.

Dirigida a personas servidoras públicas, profesionistas, integrantes de organizaciones sociales y personas interesadas en fortalecer sus capacidades para la gestión pública. ⁠El programa es impartido por el IAPEM en modalidad virtual y cuenta con Registro de Validez Oficial (Foto: Especial).

Este programa académico fue diseñado para fortalecer las capacidades de quienes participan en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, lo que contribuye al fortalecimiento institucional y a la construcción de una gestión pública más eficaz e incluyente.

La Maestría tiene una duración de dos años, integra 16 materias y cuenta con Registro de Validez Oficial. Su modalidad virtual permite a las y los estudiantes continuar con sus actividades laborales mientras cursan el programa, mediante una plataforma disponible las 24 horas y sesiones sincrónicas programadas para los fines de semana.

El plan de estudios incorpora contenidos relacionados con administración pública municipal, marco jurídico municipal, planeación, finanzas públicas, presupuesto con enfoque de género, cultura de paz y metodología de la investigación, entre otros temas orientados al fortalecimiento de las capacidades profesionales en el ámbito público.

La convocatoria está dirigida a personas servidoras públicas municipales y estatales, profesionistas vinculados con la administración pública, las políticas públicas o los temas de género; integrantes de organizaciones sociales, personas tomadoras de decisiones y egresadas y egresados interesados en fortalecer su desarrollo profesional.

Las y los interesados podrán realizar su registro hasta el próximo 30 de junio en: https://acortar.link/JYuYnT.

Posteriormente, el proceso de selección se llevará a cabo del 1 al 29 de julio; las inscripciones se realizarán los días 30 y 31 de julio, mientras que el inicio de clases está programado para el 4 de agosto de 2026.

Para consultar la convocatoria completa y conocer mayores detalles sobre el programa académico, las personas interesadas pueden visitar el sitio web oficial del Instituto, comunicarse vía WhatsApp al número 722 607 9355, llamar al teléfono 722 213 4673 extensión 108 o escribir al correo electrónico [email protected].

El IAPEM refrenda así su compromiso con la profesionalización y el fortalecimiento de las capacidades de quienes contribuyen diariamente a la construcción de mejores instituciones públicas al servicio de la ciudadanía.

Comentarios

comentarios