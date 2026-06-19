Un automóvil volcó en la autopista México-Querétaro a la altura de Tepotzotlán

Durante la mañana de este viernes ocurrió la volcadura de un automóvil sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del municipio de Tepotzotlán, lo cual provocó la movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones en la circulación de la zona. El vehículo quedó volcado sobre la carpeta asfáltica por motivos que aún no fueron esclarecidos.

Al lugar acudieron elementos de emergencia y seguridad para atender el incidente, realizar las maniobras necesarias y proceder al retiro de la unidad siniestrada (Foto: Especial).

Al lugar acudieron elementos de emergencia y seguridad para atender el incidente, realizar las maniobras necesarias y proceder al retiro de la unidad siniestrada. Hasta el momento, las autoridades no informaron si hubo personas lesionadas o fallecidas a causa del accidente.

Se hicieron las labores de atención y liberación de la vía, lo que ocasionó afectaciones al tránsito vehicular. Se recomendó a los automovilistas extremar precauciones y tomar previsiones ante posibles demoras mientras se llevaron a cabo las tareas de rescate y remoción del vehículo accidentado.

Las causas que originaron la volcadura son objeto de investigación por parte de las autoridades. Se espera que la circulación en la México-Querétaro se normalice una vez que concluyan las labores de retiro de la unidad involucrada.

Comentarios

comentarios