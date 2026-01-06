Un Implante Cerebral Minúsculo Logra una Conexión de Alta Velocidad

Un nuevo implante cerebral de un solo chip, desarrollado por investigadores de universidades estadounidenses, representa un avance significativo en la tecnología de interfaz cerebro-computadora (BCI). Este dispositivo, descrito en un estudio de Nature Electronics, tiene el potencial de transformar los tratamientos para diversas afecciones neurológicas y la interacción humano-máquina.

El sistema, denominado Sistema de Interfaz Biológica a Cortex (BISC), se compone de tres elementos: un implante de chip único, una estación de retransmisión portátil y software especializado. Su principal innovación reside en su tamaño mínimamente invasivo y su alta capacidad de transferencia de datos. El implante es un chip flexible de semiconductor de óxido metálico complementario (CMOS), con un espesor de aproximadamente 50 micrómetros y un volumen de 3 mm³, que se adapta a la superficie cortical.

La estación repetidora actúa como puente, alimentando el implante y estableciendo una conexión WiFi con computadoras externas. (Foto: Especial)

La plataforma integra un número sin precedentes de 65.536 electrodos, permitiendo 1.024 canales de registro simultáneo y 16.384 canales de estimulación. La comunicación inalámbrica se realiza a un ancho de banda de 100 Mbps, un rendimiento que, según los investigadores, es al menos 100 veces superior al de otros dispositivos BCI inalámbricos actuales.

Esta arquitectura permite una comunicación de «lectura-escritura» de alto rendimiento entre el cerebro y sistemas externos, incluidos algoritmos de inteligencia artificial. Las aplicaciones médicas investigadas incluyen el tratamiento de la epilepsia, lesiones de médula espinal, esclerosis lateral amiotrófica (ELA), accidentes cerebrovasculares y ceguera, con el objetivo de ayudar a controlar convulsiones y restaurar funciones motoras, del habla o visuales.

Para facilitar la transición del laboratorio a la práctica, los equipos de la Universidad de Columbia y Stanford fundaron la empresa derivada Kampto Neurotech. Esta empresa está desarrollando versiones comerciales del chip para investigación preclínica y busca financiación para avanzar hacia futuras aplicaciones en humanos.

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