Un juez sentencia a 55 años de prisión a un homicida en Nezahualcóyotl

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que un juez dictó una sentencia de 55 años de prisión en contra de Irving Guillermo Gamero Díaz por su participación en el delito de homicidio cometido en el municipio de Nezahualcóyotl. La sentencia también incluye la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

El hoy sentenciado y dos sujetos más, ya sentenciados, agredieron con armas de fuego a la víctima. (Foto: SSEM)

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron en diciembre de 2015. La víctima se encontraba afuera de su domicilio en Nezahualcóyotl cuando fue atacada por Irving Guillermo Gamero Díaz y dos sujetos más, quienes la agredieron con armas de fuego, causándole heridas que le provocaron la muerte. Los agresores huyeron del lugar tras el ataque.

Las indagatorias iniciadas por la Fiscalía permitieron la identificación y posterior detención de Irving Guillermo Gamero Díaz, quien fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona para quedar a disposición de la autoridad judicial.

Tras el análisis de las pruebas presentadas por la Representación Social, un juez determinó su culpabilidad e impuso la pena de 55 años de prisión. Por los mismos hechos, otros dos individuos, José Guillermo Gamero Saldaña y Emanuel Alejandro Gamero Díaz, ya habían sido sentenciados a 55 años de prisión el 9 de mayo de 2018.

Comentarios

comentarios