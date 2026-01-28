Un tráiler embiste motocicleta pero el conductor salta a tiempo y sale ileso

Un motociclista estuvo a punto de ser atropellado por un tráiler la mañana de este miércoles en Toluca, luego de que el operador de la pesada unidad avanzara presuntamente sin respetar la luz roja del semáforo. El incidente se registró en el cruce de la avenida Comonfort con el Paseo Tollocan, una vialidad de alta velocidad.

El motociclista se encontraba detenido en el semáforo esperando el cambio de luz. En ese momento, el tráiler inició su marcha (Foto: Especial)



De acuerdo con testigos, el motociclista se encontraba detenido en el semáforo esperando el cambio de luz. En ese momento, el tráiler inició su marcha. Ante la inminencia del impacto, el conductor de la motocicleta tomó una decisión instintiva y crucial: saltó de su vehículo para evitar ser arrollado. Gracias a esta rápida reacción, el motociclista resultó ileso y no presentó lesiones. Sin embargo, su motocicleta sí fue embestida por el tráiler, resultando con daños materiales.

El accidente generó alarma entre los automovilistas que circulaban por la zona. Más allá del susto, el incidente reavivó quejas sobre la falta de cultura vial por parte de algunos conductores de transporte pesado en ese cruce. Testigos señalaron que en ese mismo punto ya se han registrado atropellamientos con consecuencias fatales en el pasado, lo que aumenta la preocupación por la seguridad.

Ante esta situación, usuarios de la vialidad solicitaron una presencia permanente de elementos de tránsito y vialidad en el cruce, específicamente en el bajo puente de la avenida Comonfort con el Paseo Tollocan.

Consideran que una vigilancia constante es necesaria para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los usuarios más vulnerables, como peatones, ciclistas y motociclistas, en una zona donde la convivencia entre vehículos ligeros y de carga pesada es particularmente riesgosa.

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