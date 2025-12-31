Una combi se accidenta en el Circuito Exterior Mexiquense dejando al menos 12 lesionados

Una unidad del transporte público volcó esta mañana en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura del kilómetro 28 dentro del perímetro del municipio de Jaltenco, en dirección a la Ciudad de México. El accidente dejó un saldo preliminar de al menos 12 personas lesionadas, aunque reportes indican que la cifra podría ascender hasta 20.

(Foto: Especial).

La combi de la ruta «Las Brujas», proveniente del municipio de Zumpango, salió de la cinta asfáltica y quedó volcada sobre el camellón. Imágenes del suceso muestran la unidad, identificada con el número 467, con la parte frontal completamente destrozada. El aparatoso incidente generó un rezago vehicular de al menos dos kilómetros.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, el conductor perdió el control de la unidad debido al exceso de velocidad. La presencia de neblina en la zona también pudo ser un factor. Testigos entre los pasajeros mencionaron que el conductor intentó ganarle el paso a un tráiler de doble remolque, y al realizar una frenada brusca, el vehículo se volcó.

Al lugar del siniestro, ubicado pasando la caseta de Tultepec con dirección a Puebla, acudieron elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México, la Cruz Roja Mexicana, la Guardia Nacional y otras corporaciones de emergencia. Las unidades médicas atendieron a los heridos en el sitio y procedieron a trasladarlos en ambulancias a diversos hospitales cercanos para su atención.

El conductor del vehículo fue detenido en el lugar y presentado ante el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades correspondiente. Las autoridades recomendaron a los automovilistas extremar precauciones en la zona y permitir el libre tránsito de las unidades de emergencia.

Comentarios

comentarios