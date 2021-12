Una Feliz Navidad el deseo de Ana Zulema

La Navidad, como cada año, es una fecha especial a nivel mundial, una época en la que todos se reúnen para celebrar, y este 2021 no es la excepción en el deporte, ya que varios atletas tapizan sus redes sociales cómo festejaran este 24 de diciembre.

La mexiquense Ana Zulema Ibáñez Ramírez no dejó pasar esta fecha para desearle a todo mundo Feliz Navidad.

«Muy Feliz Navidad a todos amigos que pasen unos lindos días a lado de sus seres queridos y que nos inunde la felicidad, amor, salud y bendiciones mis mejores deseos para todos en este cierre de año que ha sido complicado y raro pero a pesar de eso sigamos con esa fe, esperanza y espíritu positivo. Gracias queridos amigos, compañeros, profesores y familia por todo, los quiero», manifestó.

Desde los cinco años Ana Zulema Ibáñez Ramírez, practica el taekwondo, porque su mamá (Ana) también lo hizo; «es como una herencia que nos ha inculcado junto a mis otras hermanas. También hice gimnasia, que me fascina, y más ahora que se sigue modernizando este deporte lo puedo ir combinando”.

Su visión es clara, quiere continuar trascendiendo fronteras, como una consejera mexicana que busca cumplir con sus sueños.

“Soy feliz con lo que hago, me fascina el deporte donde me siento una persona libre. También me gusta la escuela, bailar, salir con amigos, pero sin duda me fascina entrenar. El deporte me enseñó disciplina, madurez, conocimiento, además de viajar mucho, que es lo que me fascina. La vida ha sido muy gratificante conmigo”.

Siempre, perfeccionista, amable y sensible, ha conquistado más de 400 medallas, de los tres colores, a sus 25 años de edad, su casa es un museo, donde exhibe su colección de preseas, así como de títulos nacionales e internacionales como la medalla de plata en Grand Prix de Roma, y el bronce en la Universiada Mundial, celebrada en Italia.

Reconoció que las fiestas decembrinas son la excusa perfecta para compartir con los seres amados, comer la receta de la abuela y para dar y recibir mucho cariño.

«El 2021 ha sido un año difícil para todos, unos sin poder verse y otros confinados a raíz de la pandemia de Covid-19. El estar sanos y salvos es un motivo para agradecer y festejar, siempre y cuando se mantengan las normas de seguridad», concluyó.

