UNAM advierte mayor toxicidad en el polvo de hogares mexicanos

Una investigación del Laboratorio Universitario de Geofísica Ambiental (LUGA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló que el polvo acumulado en los hogares del país presenta una mayor toxicidad en comparación con el de viviendas en países europeos. El estudio, publicado en la revista Indoor Air, analizó muestras de polvo doméstico recolectadas en 14 entidades federativas de México.

La investigación fue liderada por Francisco Bautista Zúñiga, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA), y Avtandil Gogichaishvili, del Instituto de Geofísica, Unidad Morelia. Inicialmente centrado en el polvo exterior y hojas de árboles, el proyecto amplió su alcance al interior de las viviendas durante la pandemia de COVID-19, un enfoque poco común en este tipo de análisis.

Los resultados mostraron concentraciones elevadas de diversos metales pesados en el polvo doméstico, superando incluso a las encontradas en exteriores. Se detectaron altas concentraciones de manganeso, níquel, cobre, zinc, antimonio y plomo en ciudades como Morelia y la Ciudad de México.

Los investigadores atribuyen esta contaminación interior a varios factores domésticos. (Foto: Especial)

Entre las fuentes identificadas se encuentran el desgaste natural de paredes, pinturas y muebles, así como la actividad cotidiana en el hogar. Metales como el cadmio y el arsénico, utilizados en tratamientos para la madera, se liberan con el deterioro de los muebles.

La presencia de antimonio, común en plásticos, también fue detectada en el polvo y se relaciona con posibles alteraciones del sistema endocrino. Los expertos advierten que las principales vías de ingreso al organismo son la oral, la respiratoria y el contacto dérmico. Los niños y bebés son identificados como los más vulnerables debido a su mayor contacto con el suelo y las superficies donde se acumula el polvo.

La cocción de alimentos con gas, una práctica común en México, contribuye a la generación de minerales magnéticos como la magnetita en el ambiente doméstico. Al comparar los hallazgos con datos de otras regiones, los científicos concluyeron que el polvo en hogares mexicanos es significativamente más tóxico, llegando a ser hasta tres veces más contaminante que el de varias ciudades del Reino Unido.

Como medidas preventivas, el equipo de investigación sugiere varias acciones. Recomiendan la limpieza constante y a fondo de los hogares, asegurar el buen estado de pinturas y paredes, y mantener los muebles en óptimas condiciones. También aconsejan la presencia de plantas tanto en jardines como en interiores, ya que ayudan a atrapar metales pesados, limpiar las cortinas regularmente y considerar la práctica de quitarse los zapatos al ingresar a la casa.

Como parte de la divulgación de sus hallazgos, los investigadores publicaron en 2024 el libro “Los metales pesados en ambientes urbanos: herramientas para el diagnóstico y estudios de caso en ciudades mexicanas”. La obra está disponible de forma gratuita para la comunidad estudiantil.

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