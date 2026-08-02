Unen fuerzas el Gobierno mexiquense y Simiplaneta para combatir incendios y rescatar ecosistemas

El Gobierno del Estado de México fortalece la protección de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) mediante un Convenio de Concertación entre la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS) y la Fundación Simiplaneta A.C., con el propósito de desarrollar proyectos enfocados en la conservación, restauración de ecosistemas y prevención de incendios forestales.

El proyecto «Bombas de Vida» permitirá dispersar semillas de especies nativas en zonas de difícil acceso y con procesos de degradación. (Foto: Especial)

El convenio fue suscrito por la titular de la SMAyDS, Alhely R. Arronis, y el representante legal de la Fundación Simiplaneta, Luis Francisco Martínez Guerra. El convenio impulsa acciones para la conservación, restauración y protección de los ecosistemas mexiquenses.

Entre los proyectos destaca «Bombas de Vida», una estrategia que consiste en dispersar desde el aire pequeñas esferas elaboradas con arcilla, composta y tierra vegetal que contienen semillas de especies nativas, facilitando la restauración de zonas de difícil acceso o con escasa cobertura vegetal y contribuyendo a recuperar ecosistemas degradados.

El acuerdo también contempla la elaboración e implementación de un Programa de Educación Ambiental y Cambio Climático, que incluye capacitación, formación de grupos multiplicadores, producción de materiales didácticos y de difusión, equipamiento para educadores ambientales y evaluación de resultados. Asimismo, ambas instituciones desarrollarán un proyecto de Manejo del Fuego en Áreas Naturales Protegidas de la Zona Metropolitana del Valle de México, con acciones de prevención, combate y control de incendios forestales, además de capacitación, equipamiento y conformación de brigadas voluntarias.

Durante su mensaje, la titular de la SMAyDS agradeció la colaboración de las instituciones participantes y destacó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía hace posible emprender acciones con impacto positivo para el medio ambiente. La funcionaria señaló que estas acciones representan una apuesta por el futuro, porque no solo permiten recuperar la cobertura vegetal, sino también proteger el agua, el aire y el patrimonio natural de las y los mexiquenses.

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