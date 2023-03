Unidad Deportiva Chicoloapan es escenario de diversión y reencuentro de la comunidad

En Chicoloapan, las familias de este municipio del oriente de la entidad, han comenzado a apropiarse de la unidad deportiva que el Gobierno del Estado de México rescató y modernizó con la estrategia “Vive tu Comunidad”.

Disfrutan observando a las familias que se organizan para jugar y competir en este espacio rescatado y mejorado con la estrategia “Vive tu Comunidad” (Foto: Especial).

Así lo narra Don José Luis García, vecino de la cabecera municipal, donde hace poco más de un mes, el Gobernador Alfredo Del Mazo entregó este deportivo, al que este abuelo conoce muy bien, incluso antes, cuando el lugar le causaba desconfianza por sus instalaciones en mal estado.

“No me daba confianza porque había un poquito de inseguridad, ahora se ha renovado todo totalmente; da confianza, muchas familias vienen aquí, inclusive, muchas que desconocía yo que vivían aquí”, expresó.

Acompañado de su nieto, observa a las familias que se divierten en los juegos infantiles y en las canchas deportivas, y comenta que su lugar favorito son los ejercitadores, aptos para chicos y grandes, aunque en realidad se han vuelto los favoritos de los adultos mayores como él.

Este señor jubilado, de 67 años de edad, se sorprende que a veces no se conocen los vecinos, aunque vivan a unas cuadras de distancia, sin embargo, considera que los sitios como la unidad deportiva, le permiten conocer a su comunidad.

“En lo personal me ha dado mucha confianza para poder venir aquí a distraerme un rato, a ejercitarme un poco y la verdad me encuentro con vecinos que me dicen que viven aquí a una calle, a dos calles, y me dicen: ¿cuánto tiempo tiene usted aqu?; y les digo: tengo como 20, 25 años viviendo aquí y nunca nos hemos encontrado”, apuntó.

Considera que hacer comunidad es platicar, ayudarse entre vecinos, por ejemplo, pasando la voz sobre los servicios de un plomero o electricista, personas que conoce cuando acude al deportivo y aprovecha para conversar.

“Yo no sabía, estaba platicando con una persona, dice “soy plomero, herrero y dice ahí le encargo si ve o sabe de electricista o de una chambita”, como comunidad nos tenemos que ayudar, la verdad”, manifestó.

La expresión y el tono divertido de Don José Luis se acentúa cuando habla de las personas de su edad que van a la unidad deportiva, donde se ha reencontrado con amigas de su juventud, y también con un tono amigable y divertido invita a sus contemporáneos a ejercitarse.

“Ya jubilado pues sí me acuerdo de fulana, de mengana y aquí me las he encontrado. Ya son abuelas, también jubiladas y aquí nos damos un espacio. A todos mis compas, a mis compas los invito que a que vengan aquí a ejercitarse, la verdad son aparatos que están nuevos y en verdad que están muy suaves”, concluyó con una sonrisa mientras indica a su nieto que es hora de regresar a casa.

