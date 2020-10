UPREZ trabajará en torno a la Ley del ISSEMyM

Integrantes de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) expresaron su postura en torno a la nueva Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios que se tiene en la sexagésima Legislatura.

Legislatura mexiquense (Foto: Especial).

En este sentido, el profesor Juan Carlos Rojas, integrante de la UPREZ, aseguró que no dejarán que pase esta nueva norma si no se lleva a cabo una auditoría externa, la cual ya ha sido avalada por el pleno legislativo pero que no se ha llevado a cabo hasta este momento, por lo que no se conoce cuál es la situación real.

Dijeron que ya no permitirán que se establezcan incrementos para tapar los desfalcos que se han hecho a lo largo de los años en contra del ISSEMyM y que, por el contrario, exigen que se inicien las denuncias en contra de los culpables y que se recuperen los recursos sustraídos, que estiman son más de 150 mil millones de pesos.

“En el fondo este es el verdadero problema, que han estado utilizando a las instituciones oficiales para financiar no solo las campañas políticas, sino para beneficio personal de muchos de los funcionarios”, manifestó.

Manifestaron que también están en contra del esquema del cambio de régimen que se pretende instaurar, pasando del sistema de pensiones al tema de las cuentas individualizadas, además de que tienen conocimiento de que se intenta incrementar, al menos, en un 10 por ciento las cuotas de los trabajadores.

Al gobernador del estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, le piden que dé a conocer quiénes son los responsables del saqueo del que ha sido blanco el Instituto.

Exigen que si en este momento se esta trabajando en un anteproyecto en la Legislatura, lo den a conocer y que no se haga a escondidas pues los trabajadores tienen derecho a conocer las propuestas.

Anunciaron que con estos pronunciamientos estarán iniciando una serie de acciones que formarán parte de la resistencia que darán los trabajadores en la entidad para que no sigan afectando a este sector.

