Urge una política integral de movilidad en el Valle de Toluca: Mauricio Massud

El país y en particular, el Valle de Toluca necesitan medidas de visión de largo plazo, un giro de 180 grados en materia de movilidad urbana, implementación de tecnologías e innovación para atacar de manera eficiente las condiciones ambientales que se enfrentan, señaló Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México.

Mauricio Massud Martínez (Foto: Especial).

El próximo martes 1 de julio entregar en vigor el programa «Hoy no circula» para el Valle de Toluca y 59 municipios de la entidad, y si bien este considera una aportación desde la sociedad para la solución del problema de concentraciones contaminantes, explicó que esto es sólo un pequeño paliativo y no una solución de fondo.

El empresario, refirió que se requiere una política pública respecto al programa de movilidad urbana, el sistema de transporte público y a las inversiones que se hacen en la materia, misma que se postergado a través de las décadas y que se ha evitado enfrentar el problema de movilidad desde un ámbito integral.

“El transporte público no ha logrado modernizarse, tener un esquema de mejora y no se ha avanzado en temas como el de la electromovilidad, creo que no estamos atacando el problema de fondo que tenemos en el Valle de Toluca, en donde podríamos tener sistemas articulados, a tiempo, eficientes y seguros con mucho mejores resultados».

Indicó que se necesita una implementación que permita hacer el transporte más eficiente con sistemas articulados, que consuman menos recursos y que emitan menores contaminantes, aun cuando la sociedad que utiliza el transporte Particular también debe estar incluida, no se está dando una solución que traiga efectos más amplios y duraderos.

Piden seguimiento legal y esquemas de apoyo ante nueva medida de verificación vehicular

Massud Martínez confío en que además se tenga un seguimiento eficiente de la implementación de esta medida en un marco legal, para que no se temas de corrupción y extorsión que puedan traer mayores problemas que beneficios.

Los primeros seis meses que se han planteado para familiarizarse con la medida y evitar sanciones, serán también un referente para saber su operación y la respuesta de la ciudadanía que debe estar incluida en todo momento en la toma de decisiones.

Explico que además se requiere un esquema de incentivos o esquemas flexibles que permitan también a las personas modernizar sus unidades y con esto mejorar la calidad de los vehículos que actualmente circulan por la entidad.

