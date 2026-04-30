Con 2.2 eventos de violencia escolar al mes, urgen a reforzar protocolos escolares

En México se registran, en promedio, 2.2 eventos de violencia escolar cada mes; el Estado de México y Nuevo León son las entidades que concentran la mayor cantidad de casos.

De acuerdo con el Consejo Nacional de la Industria Balística (CNIB), la demanda de mochilas blindadas se ha incrementado en el último año en un 12%. Esta se ha establecido como una de las medidas básicas que los padres de familia adoptan para proteger a los menores ante hechos de inseguridad dentro de los planteles.

El problema no es menor: los incidentes ocurren dentro de las instituciones, pero también en el trayecto entre la casa y la escuela, así como en actividades extracurriculares.

Desde 2020, se han documentado 143 eventos de violencia en instituciones educativas en el país. Aunque estas cifras representan una proporción baja frente al total de escuelas, el organismo señaló que evidencian la necesidad de fortalecer las medidas preventivas y los protocolos especializados para entornos escolares.

Entre las recomendaciones de seguridad para los padres de familia —además de la adquisición de este tipo de mochilas— se incluyen: el cambio constante de rutas cotidianas, la instalación de dispositivos de localización en tiempo real y botones de pánico, así como limitar estrictamente el intercambio de información sensible o personal de los menores y sus familias.

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