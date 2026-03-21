Uzielito Mix encabeza primer concierto de PrimaverArte en Toluca

El campo de Potros UAEMéx se convirtió en la sede del primer concierto de PrimaverArte, en el que cientos de jóvenes se dieron cita para disfrutar del género que hoy domina las listas de reproducción y las redes sociales, con la presentación estelar de Uzielito Mix.

(Foto: Especial)

El concierto cumplió con la promesa de una experiencia de alto impacto, donde el orden de la audiencia demostró que la diversión y el respeto caminan de la mano en la ciudad.

El ambiente de sano esparcimiento permitió que el público se entregara por completo al ritmo del productor y DJ, quien confirmó su estatus como figura esencial de la escena urbana mexicana, reclamando su lugar en la cultura a través del baile y la convivencia segura.

Esta iniciativa del alcalde Ricardo Moreno apuesta de forma decidida por la recuperación de los espacios públicos para las nuevas generaciones. Al integrar propuestas musicales de tendencia en un marco de seguridad, el proyecto fortalece el sentido de comunidad y ofrece alternativas reales de recreación para los jóvenes de la capital mexiquense.

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