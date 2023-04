Va por el Estado de México acusa a Delfina Gómez de incumplir su palabra para realizar debates

De acuerdo con los líderes estatales del PAN-PRI-PRD-NAEM, integrantes de la coalición electoral Va por el estado de México, la realización de los debates es un derecho ciudadano y un deber de las candidatas por la Sucesión de la gubernatura en la entidad.

Los aliancistas, afirmaron que los partidos que abanderan a Delfina, suscribieron un convenio y se obligaron a participar en los dos debates que por ley establece el código electoral (Foto: Manuel Luna).

De acuerdo con Eric Sevilla Montes De Oca, presidente del PRI, la decisión de Morena para cancelar el debate, es por pánico a defender sus ideas:

“La decisión de Morena, de no acudir al debate es una ofensa a los mexiquenses, un desdén a la democracia y pánico a defender sus ideas, está claro que no saben cumplir su palabra, a pesar de ser un compromiso firmado no les importó el no cumplirlo, así como dicen una cosa, dice no otra al día siguiente; no tienen pudor en desdecirse, dicen que por cuestiones de agenda, para eso se acuerda una agenda y para eso se firma un documento ante el Instituto Electoral”.

Afirmó que a Delfina no le interesa hablarle de frente a la ciudadanía pues, alguien que no quiere enfrentar un debate menos querrá enfrentar la inseguridad y el desarrollo.

“La democracia es diálogo, Delfina y Morena le tienen miedo al diálogo, prefieren que no haya contraste de ideas, no les gusta porque nunca les ha gustado la democracia; un voto razonado tiene que ser informado, Morena quiere que la población vote a ciegas sin conocer lo que proponen, nuestro interés es que la gente participe, se informe y decida lo que más les conviene, a ellos les dan miedo que la gente se dé cuenta que nosotros, que Alejandra tiene las mejores propuestas, las mejores ideas, conceptos, una plataforma electoral perfectamente bien definida, con cuatro fuerzas políticas”.

Agregó, esperan que se presente el día 20 de abril, por lo que su alianza política defenderá el acuerdo para que el debate se realice en la fecha acordada.

Por su parte, Anuar Azar, presidente del PAN detalló que aceptarán si en la candidatura común de Morena, PT y PVEM quieren debatir el 28 de abril como debate adicional pues entre más debates, hay más espacio para que la ciudadanía conozca las propuestas y visión de gobierno que tiene cada una de las candidatas.

Cabe señalar que al respecto de la solicitud de cancelar el debate programado para el 20 de abril y moverlo al 28 del mismo mes, la consejera electoral presidente del Comité especial de debates del IEEM, refirió que este asunto será discutido este jueves 13 de abril en su sesión que tendrán a las 10 de la mañana, pero aclaró que serán las partes quienes deban ponerse de acuerdo, pues el Instituto no impondrá ninguna fecha, y harán lo necesario para realizar los debates.

