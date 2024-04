Va PVEM por segunda fuerza en Edomex; adhiere a ex presidente del PRI en Chalco

El ex presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chalco, Eduardo Yescas González anunció este fin de semana su adhesión al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para respaldar el proyecto del candidato a Presidente Municipal, Eduardo Díaz “Lalo Paletas”.

(Foto: Especial).

“Hoy estoy aquí, para anunciar que me retiro del Revolucionario Institucional por dignidad, por valores y por principios, mismos que ya no existen en la actual dirigencia y que encuentro en sobre manera y a manos llenas en el Partido Verde Ecologista del Estado de México”, expresó el ex priísta tras más de una década de trabajo en ese instituto político.

Respaldado por el dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello y por cuadros ecologistas de importante peso político como “Lalo Paletas”, Ernesto Rangel, Christian Jesús Castillo, alias “El Jimmy” y Óscar Solórzano, Yescas González expuso su apertura y la de su planilla de trabajar y “seguir construyendo un mejor Estado de México”.

En su participación, “Pepe” Couttolenc dio la bienvenida a Yescas González de quien resaltó su experiencia, destacando sus cargos como Presidente del Comité Municipal del PRI en Chalco, como Secretario Particular del Presidente Municipal de Chalco, como Titular de la Autoridad Investigadora y Subcontralor Municipal de dicho Ayuntamiento, como Presidente del Consejo de Abogados del Estado de México AC., entre otros.

Asimismo, puntualizó que con él se suma una importante estructura de Chalco, cuyo municipio será bastión en la entidad.

“Con esto terminamos de sepultar el PRI en Chalco, con esto terminamos de ponerle la cereza al pastel a una candidatura que seguro estoy será triunfadora”, afirmó.

En su momento, “Lalo Paletas” también expresó su respaldo a Yescas González con quien dijo que logrará hacer buen equipo, tomados de la mano “como una gran familia” y adelantó que en breve habrá más adhesiones de otros cuadros políticos al PVEM en esta demarcación.

Comentarios

comentarios