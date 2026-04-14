Vacaciones de Semana Santa superan expectativas económicas en el Valle de Toluca

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) del Valle de Toluca, Fernando Reyes Muñoz, informó que la dinámica económica durante el periodo vacacional en el Valle de Toluca cumplió las expectativas e incluso podría haber superado los resultados registrados en 2025.

(Foto: Especial).

Indicó que las cifras aún se encuentran en proceso de actualización, aunque el comportamiento del consumo y la actividad turística reflejan un balance positivo.

Sin embargo, advirtió que el incremento en los combustibles podría generar un impacto negativo en los precios, aunque este efecto aún no se percibe claramente en el turismo durante la Semana de Pascua.

“Seguramente va a tener un impacto negativo que aún no estamos percibiendo, que no tuvo o tiene que ver con el desarrollo del turismo, hablando de la Semana de Pascua, pero que sí creo que puede generar un impacto importante en alza de precios”, precisó.

Sobre los operativos del ayuntamiento contra el comercio informal, reconoció el esfuerzo de las autoridades municipales, pero consideró que se trata de un reto permanente que requiere nuevas estrategias.

Señaló que una opción viable es integrar a los comerciantes informales al comercio formal mediante la asignación de espacios adecuados.

Finalmente, indicó que la Secretaría de Cultura y Turismo estatal no ha incluido al sector empresarial en la preparación del Mundial. Sin embargo, destacó que ya existe coordinación con el Aeropuerto Internacional de Toluca, designado como aeropuerto FIFA, así como con hoteles que formarán parte de este evento.

Subrayó que esta situación representa una oportunidad relevante para el desarrollo económico del estado de México.

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